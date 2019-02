Hanoin huippukokouksen saldo: Trump luuli itsestään liikoja

No mitähän Pohjois-Korean kanssa sitten pitäisi tehdä. Sotaako. Trumppi sentään yrittää. Amerikalla sentään menee hyvin. Työttömyys on historiallisen alhaalla myös vähemmistö ryhmillä, talous on vahva, verotus on alhaalla jne. Ainoastaan äänekkäät median suosiossa olevat vihervasemmistolaiset ovat tyytymättömiä Amerikassa ja Euroopassa. Heitä pelottaa.