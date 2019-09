Hallintojohtaja Carrie Lamin mahdoton tehtävä Hongkongissa – yksikään hallintojohtaja ei ole selvinnyt kahta kautta

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam kiistää pohtineensa Pekingin kanssa eroaan. Hän tuskin kuitenkaan hakee enää toiselle kaudelle kaupungin johtoon.

On mahdottomia virkoja. Sitten on vielä Hongkongin hallintojohtajan virka.

Toisaalla Hongkongin asukkaat ryntäävät kaduille osoittamaan mieltään kaikesta, mitä päätät. Toisaalla istuu Pekingissä viimeisen päälle kaiken kontrollissaan pitävä hallitus, jolle olojen vakaus on kaikki kaikessa.

Hongkong on ollut Kiinan alaisena 22 vuotta. Sinä aikana kukaan Hongkongin hallintojohtaja ei ole pystynyt istumaan paikallaan kahta kautta. Carrie Lam ei näytä olevan poikkeus, arvioi uutiskanava CNN.

Lam ilmoitti viimein keskiviikkona, että hän vetää kokonaan pois lakialoitteen, joka olisi sallinut rikoksesta epäillyn luovuttamisen Manner-Kiinaan.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Hongkongissa oli jo kesän alusta alkaen osoitettu mieltä lakia vastaan. Ensin Lam sanoi jäädyttävänsä sen, mutta tämä ei riittänyt. Nyt hongkongilaiset vaativat laajempaa demokratiaa ja siinä sivussa Lamin eroa.

Kiisti pohtineensa eroa Pekingin kanssa

Lamin ilmoitus tuli sen jälkeen kun Peking oli tehnyt tyhjäksi Lamin aiemmat yritykset vetää lakialoite pois. Reuters paljasti, että Lam oli ilmoittanut tällöin, että hän eroaisi, jos voisi.

Lam piti tiistaina tiedotustilaisuuden, jossa hän kritisoi vuotoa sanoen, että hän ei ole aikonut ilmoittaa erostaan Pekingille eikä edes "pohtinut tai keskustellut erosta" Manner-Kiinan johtajien kanssa.

Näyttää kuitenkin varsin epätodennäköiseltä, että Lam pystyisi hakemaan toiselle kaudelle vuonna 2022. Hänellä on edessään ensi vuonna myös parlamenttivaalit, joissa opposition odotetaan voittavan. Hongkongilaiset ovat niin tiukasti häntä vastaan, että hän tuskin saa tulevina aikoina mitään merkittävää aikaiseksi.

Työnarkomaani, joka nukkuu vain muutaman tunnin

Lam valittiin Hongkongin johtoon vuonna 2017 kaupungin ensimmäisenä naispuolisena johtajana. Hän ei ollut tuolloin suosikki virkaan, mutta hänellä oli jotain tärkeämpää – Pekingin tuki, kertoo BBC.

Hongkongin hallintojohtajan valitsee 1 200 henkilön muodostama komitea, jonka sanotaan edustavan kaupunkia. Hän voitti 777 äänellä. Luvusta on tullut yksi hänen lempinimistään.

Ensimmäisessä puheessaan hallintojohtajana Lam sanoi, että "Hongkong on pahasti jakautunut ja täällä on paljon turhautumista. Ensisijainen tehtäväni on parantaa tämä kahtiajako".

Lam oli jo tätä ennen tuntenut mielenosoittajien raivon vuonna 2014, jolloin hän hallinnon pääsihteerinä neuvotteli viiden opiskelijajohtajan kanssa. Hän torjui opiskelijoiden vaatimuksen, että Kiina muuttaisi tapaa, jolla ehdokkaat valitaan parlamenttivaaleihin.

Lam syntyi Hongkongissa ja sai roomalaiskatolilaisen kasvatuksen. New York Times on kuvannut häntä "työnarkomaaniksi", joka tulee toimeen vain kolmen–neljän tunnin yöunilla.

Hän liittyi Hongkongin virkailijakuntaan vuonna 1980 valmistuttuaan paikallisesta yliopistosta. Hän opiskeli vuoden verran myös Cambridgen yliopistossa Britanniassa.

Vuonna 2004 hänet nimitettiin Hongkongin edustajaksi Britanniassa. Hongkongiin hän palasi pari vuotta myöhemmin.

Vuonna 2007 hän luopui Britannian kansalaisuudesta päästäkseen Hongkongin kehitysministeriksi. Lamilla on aviomiehensä kanssa kaksi lasta, joilla on edelleen Britannian passi.