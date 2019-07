Guardian: Antarktis on menettänyt neljässä vuodessa yhtä paljon jäätä kuin Arktinen alue 34 vuodessa

Todetaan heti aluksi, että Guardian on hyvin vasemmistolainen julkaisu joka ei ole tähän päivään mennessä sanonut eliitille eli globalisteille sanaakaan vastaan. Guardian on toitottanut uskollisesti kaiken eliitin propagandan "uutisina" maailmalle.

Mutta sitten se varsinainen aihe eli ilmastonmuutos. Valtamedia on luonut mielikuvan, että ilmastonmuutos olisi jotenkin negatiivinen asia. Ilmastonmuutos on itse asiassa erittäin positiivinen asia, sillä se on luonnollinen ilmiö joka on tapahtunut maapallolla aina. Napajäätiköiden ja Grönlannin ei ole määrä olla loputtomasti jään peitossa. Maapallolla on runsaasti aikakausia jolloin jäätiköt ovat sulana. Se on luonnollista.

Puheet siitä, että hiilidioksidi vaikuttaisi ilmastonmuutokseen edes välillisesti, ovat puhdasta elitistien sepittämää "tiedettä". Kukaan muu tuolllaista ei väitä kuin elitistien palkkalistoilla olevat "tutkijat". Itsenäiset tutkijat eivät ole koskaan väittäneet, että hiilidioksidi aiheuttaisi ilmastonmuutosta. Ja mainittakoon, että yliopiston tutkija ei ole itsenäinen tutkija, sillä jokainen alalla oleva tietää, että jos julkistat yhdenkään tutkimuksen joka on ristiriidassa eliitin agendan kanssa, niin siihen loppui sinun apurahat eli toisin sanoen urasi on ohi ja mitenpä sitten maksat asuntolainasi lyhennyksiä. Se on toiminut aina näin ja kaikki sen tietävät, mutta kukaan ei rohkene ääneen sanoa.

Meidän tulee suhtautua Antarktiksen sulamiseen suurella innolla, sillä jään alta tulee paljastumaan aikaisemmin tuntemattoman sivilisaation jäänteet ja massiivisia kaupunkeja. Antarktis on ollut aikoinaan täysin sula, vihreä ja täynnä elämää. Siitä tulee tajunnan räjäyttävä kokemus kun Antarktis jälleen palaa luonnolliseen olotilaansa ja jää sulaa ja näemme mitä siellä alla on. Ilmastonmuutos on maailman positiivisin ja luonnollisin asia.