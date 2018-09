"Gettopresidentti" palasi kotiin – ugandalainen muusikko syyttää armeijaa pahoinpitelystä ja aikoo jatkaa taistelua

Ugandalainen pop-laulaja ja kansanedustaja Bobi Wine palasi takaisin kotimaahansa torstaina. Hän oli Yhdysvalloissa hoitamassa vammojaan, jotka Wine sai omien sanojensa mukaan Ugandan presidenttiä tukevan armeijan pahoinpitelyn seurauksena elokuussa, kertoo BBC.

Lentokentällä Winea olivat vastassa poliisit, jotka myös saattoivat hänet kotiin. Wine itse sanoo, ettei hän pyytänyt poliisisaattuetta. Samaan aikaan poliisin kerrotaan pidättäneen useita ihmisiä, jotka yrittivät ehtiä lentokentälle toivottamaan Wine tervetulleeksi.

Winen kotona häntä odotti riemukas väkijoukko, jota Wine puhutteli auton katolta käsin.

– Meidän on saatava vapautemme tai me kuolemme yrittäessämme, sanoi Wine.

36-vuotias Bobi Wine, oikealta nimeltään Robert Kyagulanyi, on tunnettu ugandalainen muusikko. Ugandan pääkaupungin Kampalan köyhistä slummeista yli viisitoista vuotta sitten uransa aloittanut Wine on tehnyt muun muassa opettavaisia lauluja henkilökohtaisesta hygieniasta, mutta hänet tunnetaan myös hallitusta rajusti arvostelevista kappaleista. Ne uppoavat erityisesti Ugandan alle 30-vuotiaisiin, joita on noin kolme neljäsosaa maan 36 miljoonasta asukkaasta.

Viime vuoden täydennysvaaleissa itseään gettopresidentiksi kutsunut Wine kampanjoi iskulauseella "ihmisten valta, meidän valtamme". Hänet valittiin kansanedustajaksi äänivyöryllä. Sen jälkeen Wine on tukenut muita nuoria kansanedustajaehdokkaita. Jotkut näkevät Winen suosion olevan merkki Ugandan politiikan sukupolvenvaihdoksesta. Wine edustaa nuorisoa, jolla on sosiaalisen median lukutaitoa, ja joka on kyllästynyt maassa vallitsevaan korruptioon ja hyvä veli -järjestelmään.

Maan istuva presidentti, vuodesta 1986 hallinnut 74-vuotias Yoweri Museveni, alkaa olla huolissaan. Vasta tammikuussa hän ajoi läpi lain, jonka tarkoituksena oli poistaa perustuslakiin kirjattu presidentin yläikäraja. Siten Museveni voi asettua ehdolle vuoden 2021 vaaleissa. Wine vastusti lakia äänekkäästi. Perustuslakimuutoksen jälkeen Museveni alkoi valmistella sosiaalisen median verotusta. Sen mukaan kaikki sosiaalisen median käyttäjät joutuvat maksamaan 200 shillinkiä päivässä sosiaalisen median käytöstä, mikä vastaa noin viittä senttiä. Laki on vähentänyt sosiaalisen median käyttöä. Se sopii Musevenille, sillä Winen suosio näkyy juuri sosiaalisessa mediassa. Musevenin mukaan lain tarkoitus on estää juoruilu sosiaalisessa mediassa.

Pahoinpitelyepisodi alkoi elokuussa. Elokuun täydennysvaalien yhteydessä Wine kertoi viranomaisten ampuneen hänen autonkuljettajansa Pohjois-Ugandassa Aruassa. Tämä tapahtui Winen mukaan vain minuutteja sen jälkeen, kun hän itse oli istunut samalla paikalla. Poliisi kiistää väitteet. Sen mukaan autonkuljettaja kuoli harhaluotiin. Poliisin tarkoitus oli hillitä väkijoukon mellakointia ja kivien heittoa, joka suuntautui presidentti Musevenin autosaattuetta kohti. Viranomaiset syyttävät Winen ja yli 30 muun poliitikon yllyttäneen väkijoukkoa heittämään kiviä. Saman päivän iltana armeijan erikoisjoukot hyökkäsivät Winen mukaan hänen hotellihuoneeseensa ja pahoinpitelivät hänet rajusti. Wine pidätettiin ainakin kahdeksi viikoksi.

Pidätyksen jälkeen WIne ja 32 muuta poliitikkoa saivat syytteet maanpetoksesta. EU, Yhdysvallat ja Britannia ovat tuominneet Ugandan viranomaisten toimet. Wine vetäytyi syyskuun alussa Yhdysvaltoihin saamaan hoitoa vammoihinsa, ja saapui nyt takaisin kotiin taistelemaan vapaudesta.