Gazaan saatiin tulitauko viime yönä – Egypti toimi välittäjänä

Iskut Gazassa ja Etelä-Israelissa loppuivat viime yönä. Palestiinalaiset kertoivat, että Egypti oli neuvotellut tulitauon aikaisin maanantaina.

Taistelut alkoivat tällä kertaa kolme päivää sitten. Sunnuntaina oli väkivaltaisin päivä, kun Gazasta ammutut raketit ja muut ammukset tappoivat neljä siviiliä Israelissa. Israelin iskuissa kuoli puolestaan 19 palestiinalaista, yli puolet heistä siviilejä.

Israelin viranomaiset eivät kommentoineet tulitaukoa, mutta armeijan mukaan Etelä-Israelin asukkaita suojaavat toimet lopetettiin.

Israelin armeijan mukaan Etelä-Israelin kaupunkeihin ja kyliin ammuttiin yli 600 rakettia ja muuta ammusta sitten viime perjantain.

Armeija kertoi tehneensä iskun Gazassa noin 320 kohteeseen, jotka se sanoo kuuluneen taistelijaryhmille.

Väkivaltaisuuksien keskeytymisestä kertoi myös se, että raketeista ilmoittavat sireenit Israelissa pysyivät vaiti useita tunteja ennen aamunkoittoa. Ennen sitä sireenit olivat soineet toistuvasti.

Egyptin ja YK, jotka ovat toimineet välittäjinä myös aiemmin, olivat yrittäneet saada aikaan tulitaukoa.

Gazassa asuu arviolta kaksi miljoonaa palestiinalaista. Gazan talous on kärsinyt useita vuosia Israelin ja Egyptin saartotoimista. Lisäksi palestiinalaishallinto, joka toimii Länsirannalla ja on Gazassa valtaa pitävän Hamas-järjestön kilpailija, on leikannut ulkomaisen avun määrää Gazaan.

Israelin mukaan Gazan saartoa tarvitaan, jotta Hamas ei saa aseita. Hamas ja Israel ovat taistelleet keskenään kolmessa sodassa sen jälkeen, kun Hamas ryhtyi hallitsemaan Gazassa vuonna 2007.

Kaksi vuotta aiemmin Israel oli vetänyt siirtokunnat ja joukkonsa alueelta.