Gallupien mukaan brittien enemmistö vastustaa brexitiä – miksei kansalta kysytä uudestaan nyt, kun tietoa on enemmän ja poliitikkojen pakka ihan sekaisin?

Olen asunut täällä U.K:ssa vuodesta 2012.

Nyt on pakko sanoa, että en usko tuohon galluppiin ollenkaan.

Saarella asuu yhä paljon alkukansaa, joka ei ole koskaan käynyt mantereella, ehkä sukupolviin.

Iso osa Brexit äänistä juontaa juuri tuosta sosiali ryhmästä.

EU toi värikästä porukkaa saarille ja eteenkin paikallisiin työvoimatoimistoihin, joka on mielestäni Brexitin alku.

Tökärit pitävät välistä omillekin kovaa kuria, joka ottaa paikallisia kupoliin, tietysti.

Siihen ei tarvitse kuin näköpiiriin tökärista ulos asteleva ulkomaalainen ja pohja Brexitille on luotu. "Mitä?..ja tuolle sitten maksetaan!"

Vaikka tässä on mennyt aikaa, niin en ole tavannut yhtään Enkkua, joka olisi sivistänyt itseään edes peruskysymyksillä :

"Mitä EU-tarkoittaa?"

"Mitä Brexit tarkoittaa?"

Brexitin poliittinen pohja on tunteissa, ei tiedossa.

"Koijerit ulos talosta ja nyt laitetaan hilut piltuuseen"...toisin sanoen.