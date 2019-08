G7-maat "lähellä sopua" avusta Amazonin metsäpaloihin

Maailman johtavat teollisuusmaat ovat saavuttamassa sopimuksen avusta Amazonin sademetsässä riehuvien metsäpalojen sammuttamiseksi.

Asiasta kertoi G7-maiden kokouksessa Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan kyse on "teknisestä ja taloudellisesta avusta". Asiasta uutisoivat muiden muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Macron kuvasi Amazonin paloja "kansainväliseksi kriisiksi" viime viikolla ja nosti asian korkealle G7-kokouksen asialistalla. G7-maat eli Yhdysvallat, Japani, Saksa, Ranska, Italia, Britannia ja Kanada jatkavat kokoustaan Biarritzissa Ranskassa maanantaina.

Brasiliassa on usein maastopaloja kuivan kauden aikana, mutta Brasilian avaruusjärjestön Inpen mukaan paloja on tänä vuonna 85 prosenttia viimevuotista enemmän. Yksittäisiä paloja on ollut jopa lähes 80 000 ja suurin osa niistä Amazoniassa.

Macron sanoi sunnuntaina, että G7-maiden johtajat "sopivat auttavansa niin nopeasti kuin mahdollista maita, joissa palot riehuvat".

Metsäpalojen laajuus on herättänyt kritiikkiä siitä, että Brasilian hallitus ei tee tarpeeksi palojen sammuttamiseksi.

Protesteja on järjestetty eri puolilla maailmaa. Tänä vuonna tehtävässään aloittanutta presidentti Jair Bolsonaroa on arvosteltu ympäristövastaisista puheista ja toimista ja siten metsätuhon edistämisestä.

Armeija apuun

Viimein perjantaina Bolsonaro määräsi armeijan auttamaan palojen sammuttamisessa. Sunnuntaina Bolsonaro tviittasi, että hän oli hyväksynyt apua Israelin pääministeriltä Benjamin Netanjahulta.

Sotakoneet vievät sammutusvettä metsäpaloihin. Armeija on apuna yhteensä seitsemässä osavaltiossa.

Brasilian puolustusministeriön mukaan 44 000 sotilasta voidaan viedä sammutustöihin pohjoiseen Amazoniaan, mutta ministeriö ei täsmentänyt, missä joukot toimivat ja mitä he tekevät.

Amazon on maailman suurin sademetsä. Sitä pidetään elintärkeänä tekijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska se toimii hiilidioksidin jättinieluna. Amazonia tuottaa viidenneksen planeetan hapesta.

Sen alueella asuu noin miljoona alkuperäiskansojen edustajaa ja noin kolme miljoonaa kasvi- ja eläinlajia.

Brasilialainen ilmastotieteilijä Carlos Nobre sanoo, että Amazonin sademetsä ei pysty korjaamaan itseään ja muuttuu savanniksi, jos 20–25 prosenttia siitä tuhoutuu. Nobre varoittaa, että nyt jo 15–17 prosenttia on tuhoutunut.