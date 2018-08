FT: Uber suunnittelee kaupunkikyydeiksi sähköpyöriä ja -potkulautoja

Kyytipalvelu Uber suunnittelee lyhyille matkoille autojen oheen sähköpyöriä ja -potkulautoja kaupunkikyydeiksi, kertoo Financial Times.

Vaikka yksilölliset kulkuvälineet söisivät tuloja autoilevilta Uber-kuljettajilta, ne sopivat paremmin matkustamiseen kaupungeissa, Uberin toimitusjohtaja Dara Khosrowshahi sanoo lehden haastattelussa.

- Ruuhka-aikana on erittäin tehotonta, että painava metallimöhkäle kuljettaa yhtä ihmistä kymmenen korttelia. Me voimme muuttaa käyttäytymistä niin, että se on eduksi palvelun käyttäjälle ja kaupungille, Khosrowshahi sanoo.

Uber välittää sähköpyöräkyytejä jo muutamissa Yhdysvaltain kaupungeissa. Palvelu on tulossa myös Berliiniin. Uber on tehnyt sopimuksen myös sähköpotkulautayhtiön kanssa.

Viime vuonna Uberin tulos oli noin 3,9 miljardia euroa tappiolla.

