Ford nieleskeli kyyneliä kun hän kertoi Kavanaugh'n hyökkäyksestä senaatin komitealle

"Olen täällä peloissani, mutta tämä on velvollisuuteni kansalaisena", kertoi professori Ford syyttäen korkeimman oikeuden tuomariehdokasta seksuaalisesta hyökkäyksestä.

Presidentti Donald Trumpin ehdokas Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi, Brett Kavanaugh, joutui torstaina valintaprosessinsa toistaiseksi vaikeimpaan paikkaan, kun häntä seksuaalisesta väkivallasta syyttävä Christine Blasey Ford todisti senaatissa.

Nykyisin psykologian professorina Palo Alton yliopistossa Kaliforniassa oleva Ford sanoi itkuisella äänellä, että "olen täällä peloissani, mutta tämä on velvollisuuteni kansalaisena".

– Kesällä 1982 eräänä iltana osallistuin pieneen tapaamiseen, jossa oli neljä poikaa, yksi heistä oli Kavanaugh.

Ford ei koskaan unohda, mitä siellä tapahtui. Ihmiset joivat olutta, hän joi yhden oluen. Brett oli selvästi humalassa. Ford meni vessaan, mutta hänet työnnettiin sen vieressä olevaan makuuhuoneeseen. Brett ja Mark (Judgde) sulkivat oven, Ford työnnettiin sänkyyn, ja Brett nousi tytön päälle.

– Huusin apua, hän yritti riisua minut. Ajattelin että hän yrittää raiskata minut. Hän pani kätensä suulleni, oli vaikea hengittää, pelkäsin, että hän vahingossa tappaa minut. Brett ja Mark nauroivat.

– Pääsin lopulta alta pois ja pakenin huoneesta vessaan ja lukitsin oven. Kun he olivat poistuneet, lähdin talosta.

Kavanaugh'n hyökkäys muutti Fordin elämän. Hän ei uskaltanut 15-vuotiaana kertoa tapahtuneesta vanhemmilleen tai kenellekään muulle. Hän teeskenteli, ettei sitä ole tapahtunut.

– Olen kertonut myöhemmin hyökkäyksestä aviomiehelleni. Toukokuussa 2012 avioliittoneuvojan luona kerroin lopulta kaiken tapahtuneesta.

Hän katsoi velvollisuutenaan olevan kertoa tapauksesta ennen kuin Kavanaugh valitaan korkeimman oikeuden tuomariksi. Hän kertoi asiasta eräälle kongressiedustajalle ja yhdessä he lähettivät kirjeen demokraattisenaattori Dianne Feinsteinille.

FBI:n ei annettu ensin tutkia tapausta

Ford kertoi julkisuuteen seksuaalisen väkivallan väitteensä ensin kaksi kuukautta sitten nimettömänä. Kaksi viikkoa sitten hän kertoi julkisuuteen nimensä.

Komitean puheenjohtaja Chuck Grossley pyysi anteeksi pyöritystä, johon sekä Ford että Kavanaugh ovat viimeisten kahden viikon aikana joutuneet. He ovat muun muassa saaneet tappouhkauksia.

Grossley valitteli sitä, että komitea ei ole päässyt vielä yhteyteen muiden Kavanaugh'ta vastaan syytöksiä esittäneiden naisten kanssa.

Demokraattisenaattori Feinstein muistutti, että 60 prosenttia raiskauksista jää ilmoittamatta. Usein raiskauksen kohteet kantavat salaisuutta sisällään vuosikymmeniä, hän sanoi.

Ford ei halunnut ensin tulla julkisuuteen tarinansa kanssa. Feinstein korosti Fordin halunneen FBI:n ensin tutkivan tapauksen, ennen kuin hän todistaisi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Feinsteinin mukaan FBI:n tulisi tutkia kaikki tapaukset, joissa Kavannaugh'ta on syytetty seksuaalisesta ahdistelusta. Feinstein muistutti Kavanaugh'n opiskelutovereiden lausunnoista, joiden mukaan Kavanaugh oli käyttäytynyt aggressiivisesti humalassa.

Kuulemistilaisuus kiinnosti amerikkalaisia

Senaatin oikeuskomitean kuulemistilaisuus naulitsi amerikkalaiset televisioiden ääreen. Tapaus on ollut omiaan jakamaan amerikkalaisten mielipiteet kahtia ja taustalla on #MeToo-kampanjan menestys seksuaalista häirintää vastaan.

Senaatin oikeuskomitean enemmistönä ovat republikaanit, jotka ovat kaikki miehiä. He olivat palkanneet naispuolisen juristin Rachel Mitchellin esittämään kysymyksiä Fordille. Mitchell on erikoistunut seksuaalirikoksiin. Komitean demokraattisenaattorit esittivät kukin itse omat kysymyksensä.

Senaatin rakennuksessa oli paikalla lukuisa määrä Fordin kannattajia, kuten noin 50 naisen ryhmä, joka kävi samaa koulua kuin Ford väitetyn häirintätapahtuman aikana.

Kavanaugh kieltää kaikki syytteet

Kavanaugh on sanonut kirjoitetussa todistuksessaan, että hän "yksiselitteisesti ja kategorisesti" kieltää kaikki Fordin syytteet samoin kuin "muiden valheelliset ja vahvistamattomat syytteet".

"Seksuaalinen hyökkäys on kauhistuttava. Se on moraalisesti väärin. Se on laitonta. Se on vastoin uskonnollista vakaumustani. Ja se on vastoin tämän kansakunnan ydinlupausta, että kaikki ihmiset on luotu samanarvoisiksi ja heitä tulee kohdella arvokkuudella ja kunnioituksella", hän kirjoitti.

Korkeimman oikeuden tuomarinimityksen vahvistaa senaatti, jossa presidentin republikaanit ovat niukkana enemmistönä paikoin 51–49. Tämä tarkoittaa sitä, ett pieni joukko maltillisia republikaanisenaattoreja, jotka eivät ole vielä ilmaisseet kannattavansa Kavanaugh'ta voivat ratkaista hänen kohtalonsa. Yksi heistä on oikeuskomitean jäsen Jeff Flake.

Komitean on määrä äänestää Kavanaugh'sta perjantaina. Lopullinen äänestys senaatissa on ensi viikon alussa.

Ford ja perhe saaneet tappouhkauksia

Ford sanoi aiemmin kirjoitetussa todistuksessaan, että hyökkäys muutti "rajusti" hänen elämänsä.

"Hyvin pitkään aikaan olin liian peloissani ja häpeissäni kertoakseni kenellekään yksityiskohtia", Ford kirjoitti.

"Yritin vakuuttaa itselleni, että koska Brett ei raiskannut minua, minun pitäisi päästä eteenpäin ja teeskennellä, että sitä ei koskaan tapahtunut", Ford kirjoitti.

Ford sanoo todistavansa senaatissa, koska hänen mielestään kyseessä on hänen kansalaisvelvollisuutensa.

Ford kertoo myös, että viimeiset pari viikkoa ovat olleet hänen elämänsä vaikeimmat.

"Minun on täytynyt elää uudelleen traumani koko maailman edessä".

Ford ja hänen perheensä ovat joutuneet jatkuvan häirinnän kohteeksi ja saaneet tappouhkauksia. Perhe on joutunut muuttamaan pois kodistaan ja asuu nyt useissa eri turvataloissa.