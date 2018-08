Poliisin mukaan joukkoampumisessa Jacksonvillessä, Yhdysvaltain Floridan osavaltiossa, on kuollut kolme ihmistä, joista yksi on epäilty ampuja. Hän surmasi itsensä. Haavoittuneita on ainakin yksitoista.

Twitterissä poliisi kehottaa ihmisiä pysymään pois alueelta, koska siellä ei ole turvalllista liikkua.

Ampumisen takana uskotaan olleen yksi ihminen, joka on kuollut, uutisoi CNN. Asiasta kertoneen Jacksonvillen sheriffin Mike Williamsin mukaan epäilty ampuja on valkoihoinen mies.

Tapaus sattui hieman ennen kello kymmentä illalla Suomen aikaa.

Uutiskanava CNN:n mukaan teko tapahtui Jacksonville Landing -ostoskeskuksessa sijaitsevassa baarissa. Siellä oli tapahtumahetkellä käynnissä pelitapahtuma, jossa pelattin karsintaturnausta Madden 19-turnaukseen.

Madden-videopelissä pelataan amerikkalaista jalkapalloa.

Turnauksesta lähetettiin suoraa videota verkkoon. Reutersin mukaan videolla kuului laukauksia, minkä jälkeen lähetys katkesi.