Florence-myrskyn pahimmat tuhot saattavat olla vasta edessä - Filippiineillä Mangkhutin uhrimäärän pelätään kasvavan

Florence-myrskyn mukanaan tuomat tulvat ovat aiheuttaneet valtavaa tuhoa Carolinassa Yhdysvalloissa, mutta pahin saattaa olla vasta edessä. Kansallinen hurrikaanikeskus ennustaa, että Florencen mukana joihinkin Etelä- ja Pohjois-Carolinan osiin saattaa sataa jopa yli metri vettä, uutisoi CNN.

Keskuksen mukaan näin korkeat sademäärät aiheuttavat vielä myöhemminkin jokien merkittävää tulvimista. Tulvimisen lisäksi maanvyörymien ennakoidaan aiheuttavan tuhoa.

Esimerkiksi Pohjois-Carolinassa Lumber-joen pinta on noussut jo yli seitsemään metriin ja sen odotetaan nousevan entisestään. Myös monien muiden jokien odotetaan nousevan vielä maanantain aikana.

Pohjois-Carolinan rannikolla sijaitseva Wilmingtonin kaupunki on jo niin pahasti uppeluksissa, ettei sinne enää pääse. Wilmingtonin poliisi kertoo Twitterissä saaneensa edellisen 30 tunnin aikana yli 800 hätäpuhelua. Wilmingtonissa alkoi ulkonaliikkumiskielto illalla kahdeksalta paikallista aikaa.

Pohjois-Carolinan kuvernöörin Roy Cooperin mukaan vielä ei ole liian myöhäistä mennä hätämajoitukseen. Tällä hetkellä yli 15 000 ihmistä on hätämajoituksessa 150 hätämajoituskeskuksessa. Kuvernöörin mukaan lisää majoituspaikkoja avataan, jos nykyiset täyttyvät.

"Tuhot ovat suuremmat kuin vuoden 2016 Matthew-hurrikaanin aiheuttamat"

Florenceen yhteydessä olevia kuolemantapauksia on jo 18. Kuolonuhrien joukossa on myös ainakin kaksi lasta.

Sähköt ovat lisäksi poikki noin 703 000 asiakkaalta Pohjois-Carolinassa ja noin 61 000 Etelä-Carolinassa.

Pohjois-Carolinan senaattori Thom Tillis sanoi Fox Newsin haastattelussa, että tuhot ovat suuremmat kuin vuonna 2016 alueelle iskeneen Matthew-hurrikaanin, joka oli rantautuessaan viitoskategorian myrsky.

- Maatalous on kärsinyt suuria vahinkoja. Uskoisin, että taloudelliset vaikutukset jälleenrakennuksesta nousevat miljardeihin dollareihin, Tillis sanoi.

Filippiineillä pelätään Mangkhut-taifuunin uhrimäärän kohoavan rajusti

Samaan aikaan Filippiineillä Mangkhut-taifuunissa kuolleiden määrän pelätään kohoavan vielä reilusti. Pelastusviranomaisten mukaan yli 40 ihmistä on ilmoitettu kadonneeksi.

Uutistoimisto AFP kertoi kuolonuhrien määrän nousseen 65:een, kun pelastustyöntekijät kaivoivat valtavan maanvyöryn alta ruumiita maan pohjoisosissa Itogonin kaupungissa. CNN:n mukaan myrsky on aiheuttanut maan pohjoisosissa yli 50 maanvyöryä. 155 000 ihmistä on yhä evakuointikeskuksissa.

Myös taifuunin aiheuttamat taloudelliset menetykset herättävät huolta, sillä taifuuni teki suurta tuhoa suurimman saaren Luzonin maanviljelysalueilla. Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten neuvontantaja arvioi BBC:lle, että vain viidennes sadosta oli korjattu ennakkoon.

Hongkong palaa arkeen hävityksen keskellä

Myrsky jatkoi Filippiineiltä kohti Kiinaa, missä se on edennyt Hongkongin ohi Guangdongin väkirikkaaseen maakuntaan. Siellä taifuunin tuulet ovat viuhuneet yli 160 kilometrin tuntivauhdilla, ja alue on saanut osakseen rankkoja sateita.

Toistaiseksi kahden ihmisen kerrotaan kuolleen Guangdongissa, ja lähes 2,5 miljoonaa ihmistä on evakuoitu. Lentoja on peruttu, junien kulku keskeytynyt ja pääteitä suljettu, kertoo BBC. Viranomaiset ovat myös määränneet kymmeniätuhansia kalastaja-aluksia pysymään satamissa.

Hongkongissa on puolestaan meneillään valtavat siivoustalkoot myrskyn jäljiltä. Viranomaisten mukaan yli 300 ihmistä on loukkaantunut. Kaupunkilaiset yrittävät palata arkeen ja päästä töihin kaatuneiden puiden, mudan ja hävityksen keskellä. Koulut ovat kiinni, ja juna- ja bussiliikenteessä on pahoja ongelmia. Kaupungin raivaamisen arvellaan kestävän päiväkausia.

