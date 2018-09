Florence-hurrikaani rantautui Pohjois-Carolinaan, puoli miljoonaa kotia sähköttä

Florence-hurrikaani on rantautunut Yhdysvaltojen itärannikolle Pohjois-Carolinaan. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus kertoo, että hurrikaani rantautui hieman aamuseitsemän jälkeen paikallista aikaa.

Hurrikaanikeskuksen mukaan hurrikaani iski maalle eteläisessä Wrightsville Beachin kylässä Wilmingtonin rannikkokaupungin itäpuolella.

Yhdysvaltojen liittovaltion pelastustoimesta vastaavan viraston Feman mukaan Florencen aiheuttamat tulvat muodostavat merkittävän uhan alueella seuraavien 24-36 tunnin ajan. Myös Yhdysvaltojen kansallinen ilmatieteen laitos on ennustanut, että Florence voi tuoda joillekin alueille Pohjois- ja Etelä-Carolinassa pahimmillaan puolesta metristä metriin vettä.

Rankkasateiden uskotaan tänään koettelevan pahimmin Pohjois-Carolinassa sisämaan Fayettevillen ja Clintonin alueita.

Florencen voima on laantunut aiemmista päivistä, ja se on nyt luokiteltu viisiportaisella asteikolla alimman eli ykkösluokan hurrikaaniksi. Myrskytuulten odotetaan puhaltavan noin 40 metriä sekunnissa.

Sääolosuhteet ovat kuitenkin otolliset tornadojen syntymiselle. Useat alueet Pohjois-Carolinassa ovat tarkkailussa tornadojen varalta.

Florence on jo nyt jättänyt laajat alueet sähköttä. Sähkökatkoja Yhdysvalloissa seuraavan poweroutages.us -sivuston mukaan puoli miljoonaa kotitaloutta on tällä hetkellä ilman sähköjä Etelä- ja Pohjois-Carolinan alueilla. Näistä valtaosa on Pohjois-Carolinassa.

Hurrikaani aiheuttanut evakuointeja

Tuulet ja sateet voimistuivat Yhdysvaltain itärannikolla jo ennen hurrikaanin rantautumista ja sadat ihmiset jäivät tulvien saartamiksi New Bernin kaupungissa. Paikallinen poliisi kertoi aamulla, että kaupungissa on toistaiseksi pelastettu 150-200 ihmistä, mutta pelastajia odottamassa on vielä ainakin 150 ihmistä.

Tuulten yltyessä viranomaiset ovat vedonneet asukkaisiin, jotta nämä hakeutuisivat turvaan hurrikaanin ennakoidulta reitiltä.

- Tämä myrsky aiheuttaa tuhoa. Tulossa on katastrofaalisia vaikutuksia, sanoi Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper.

Etelä- ja Pohjois-Carolinassa sekä Virginiassa pakollisen tai vapaaehtoisen evakuointimääräyksen on saanut yhteensä noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Etelä-Carolinan Punainen Risti kertoi Twitterissä, että viime yönä yli 15 000 ihmistä majoittui evakuointikeskuksissa.

Myrskyn uhkaamilla alueilla asuu miljoonia ihmisiä.

Etelä- ja Pohjois-Carolinan lisäksi itärannikolla sijaitseviin Georgian, Marylandin ja Virginian osavaltioihin on julistettu hätätila.

Myrsky matkaa sisämaahan

Florence myllää Yhdysvalloissa pitkälle ensi viikkoon saakka. Hurrikaani kuitenkin heikkenee merkittävästi matkan varrella. Jo huomenna Etelä-Carolinaan edetessään hurrikaanituulien uskotaan laantuvan hieman. Tennesseessä ja Kentuckyssa tuulen ennustetaan puhaltavan alle 20 metrin sekuntinopeudella.

Osansa heikentyneestä hurrikaanista saavat ensi viikon puolivälissä todennäköisesti myös Yhdysvaltojen koillisrannikon osavaltiot kuten New York, Massachusetts ja New Hampshire. Myös Kanadan Quebecissa ja Ontariossa voidaan kokea ensi viikolla hurrikaanin rippeitä.