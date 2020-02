Finnair poisti kolme henkilöä koneestaan Miamissa, vaikka boarding oli selvä ja kone jo lähtövalmis – "Henkilöt eivät olleet lentokuntoisia"

Finnair kommentoi, että lentäminen on aina fyysinen rasitus, ja jokaisen lentomatkustajan on oltava sellaisessa kunnossa, että matkustaminen on turvallista. Yhtiö ei kommentoi tapausta tarkemmin.

Jo lähtövalmiilta Finnairin lennolta Miamista Helsinkiin poistettiin kolme matkustajaa ja heidän matkatavaransa turvallisuussyistä varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa.

Lännen Median tietojen mukaan koneen boarding oli selvä ja kone lähtövalmis, kun siitä poistettiin kolme henkilöä.

Kyseessä on Finnairin lento AY008 Miamista Helsinkiin, jonka on määrä laskeutua Finavian mukaan Helsinki-Vantaalle perjantaina iltapäivällä puoli kahden aikaan.

Finnair kommentoi, että lennolta poistettiin kolme asiakasta ennen lennon lähtöä, koska henkilöt eivät olleet lentokuntoisia.

– Kyseessä oli normaali varotoimi. Lentäminen on aina fyysinen rasitus, ja jokaisen lentomatkustajan on oltava sellaisessa kunnossa, että matkustaminen on turvallista, Mari Kanerva Finnair viestinnästä kertoo.

– Emme voi kommentoida tapausta tarkemmin asiakkaidemme yksityisyyden suojan vuoksi.

Finnairin mukaan tapaus ei antanut aihetta mihinkään erityistoimiin.