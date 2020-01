Wuhanin alueella on alle kymmenen matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista.

Uudenlaisen koronaviruksen leviäminen Kiinassa ei vaikuta Finnairin lentoihin, koska viranomaisilta ei ole tullut matkustusrajoituksia, kertoo yhtiön mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist. Tällä haavaa Finnair lentää Pekingin lisäksi Guangzhouhun, Shanghaihin, Hongkongiin ja Nanjingiin.

Matkustamohenkilökuntaa Finnair on ohjeistanut pitämään huolta käsihygieniasta ja välttämään kosketusta eläimiin. Lisäksi yhtiö on tehnyt poikkeuksen normaaliin käytäntöön ja sallii nyt matkustamohenkilökunnan käyttävän halutessaan hengityssuojaimia. Kiinnostus suojainten käyttöön tuli Tallqvistin mukaan lähinnä yhtiön kiinalaiselta henkilökunnalta.

– Meillä on ollut normaalikäytäntönä, että matkustamohenkilöstö ei käytä hengityssuojaimia työtehtävissä, koska niitä eivät terveysviranomaiset ole suositelleet. Mutta nyt olemme tehneet toistaiseksi poikkeuksen normaalikäytännöstä, kun Kiinan viranomaisilta on tullut sellainen suositus, että asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt voisivat halutessaan käyttää hengityssuojaimia.

Finnair ilmoitti lauantaina tehneensä muutoksia Kiinan-lentojensa muutos- ja perumisehtoihin. Jos asiakkaalla on ennen 25. tammikuuta ostettu Finnairin lentolippu Kiinaan tai Kiinasta ajalle 25.1.–23.2.2020, hän voi halutessaan siirtää matkan ajankohtaa niin, että uusi matkustuspäivä on viimeistään 31.5.2020. Toinen vaihtoehto on perua matka ja hakea lipun hinnan hyvitystä.

UM: Mihinkään erityistoimiin ei ole ryhdytty

Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on Wuhanin alueella alle kymmenen, kerrotaan ulkoministeriön viestinnästä.

– Pekingin suurlähetystö seuraa tilannetta yhdessä EU-maiden kanssa, mutta tällä hetkellä ei ole mitään erityistoimenpiteitä, mihin olisi ryhdytty, viestinnästä sanotaan.

Jos joihinkin toimiin ryhdytään, niin ne tehdään koordinoidusti muiden EU-maiden kanssa.

Vaikutus Lapin matkailuun vielä hämärän peitossa

Kiina ilmoitti lauantaina keskeyttävänsä kansalaistensa ryhmämatkat ulkomaille maanantaista alkaen. Toimella halutaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Lapin matkailuväki selvittelee parhaillaan, mitä ryhmämatkojen keskeytys käytännössä merkitsee, kertoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Nyt hänen mukaansa odotetaan, miten Kiina ohjeistaa omia matkatoimistojaan toimimaan tässä tilanteessa. Tämän jälkeen suomalaiset voivat puolestaan lähteä neuvottelemaan kiinalaisten matkailijoiden operointeja tästä eteenpäin.