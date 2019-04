Filippiineiltä löytynyt minikokoinen uusi ihmislaji on tutkijoiden mukaan lähivuosien tärkein ihmissukuun liittyvä löytö

Luolasta löytynyt Homo luzonensis on uusin tiedossa oleva ihmislaji. Se eli planeetalla samaan aikaan nykyihmisen kanssa.

Ihmislajin sukupuu täydentyi tällä viikolla, kun tutkijat kertoivat löytäneensä uuden ihmislajin, Homo luzonensisin, jäänteitä Filippiineiltä Luzon-saaren Callaon luolasta.

Se on seitsemäs ihmislaji, jonka tiedetään eläneen Maan päällä yhtä aikaa nykyihmisen kanssa.

Se eli eristyksissä Filippiinien saariryhmällä samaan aikaan, kun me eli nykyihmiset ja kanssamme yhtä aikaa eläneet neandertalinihmiset levittäydyimme pitkin Eurooppaa ja Aasiaa.

– Tiedämme nyt, että ihmisen kehityshistoria on luulttua monimutkaisempi. Homo sapiensin kanssa eli samaan aikaan useita erillisiä lajeja, jotka risteytyivät keskenään ja kuolivat sukupuuttoon. Luzoninihminen on yksi näistä lajeista. Ymmärrämme yhä paremmin, että joitakin tuhansia vuosia sitten nykyihminen ei missään nimessä ollut Maan päällä yksin, sanoi The Guardianin haastattelema Florent Détroit.

Détroit kuuluu tutkijaryhmään, joka julkaisi löydöistä artikkelin Nature-tiedelehdessä.

13 luunkappaletta

Luolasta ei löytynyt kallonosia tai luita kokonaiseen luurankoon, vaan 13 fossilisoitunutta kappaletta. Seitsemän hampaan, kahden kädenluun, kolmen jalanluun ja yhden lantioluun uskotaan kuuluneen kahdelle aikuiselle ja yhdelle lapselle.

Tutkijat eivät pystyneet eristämään löydöksistä dna:ta. Luiden iän, löytöpaikan ja koon perusteella he päättelivät niiden kuuluneen aiemmin tuntemattomalle ihmislajille.

Luzoninihminen eli Filippiineillä vielä 50 000 vuotta sitten. Vanhimmat nykyihmisen fossiilit ovat 300 000 vuoden ikäisiä.

Löydetyn ihmislajin edustajat olivat luiden perusteella hyvin pienikokoisia. Se on jo toinen minikokoinen ihmislaji, joka on löydetty tällä vuosituhannella Itä-Aasian saarilta.

Vuonna 2003 tutkijat löysivät Homo floresiensisin. Reilun metrin pituinen laji löytyi saarelta, joka sijaitsee noin 3 000 kilometrin päässä Luzon-saaresta.

Lajeja yhdistävästä pienestä koosta huolimatta tutkijat eivät usko, että nämä kaksi lajia olisivat olleet läheistä sukua tai tekemisissä toistensa kanssa.

Hävittikö nykyihminen pienen serkkunsa?

Tutkijoiden mukaan ei ole poissuljetttua, että nykyihminen hävitti luzoninihmisen, kuten kävi yhden teorian mukaan neandertalinihmisellekin. Pienikokoiset serkkumme hävisivät samoihin aikoihin, kun nykyihminen levittäytyi sen asuinseudulle.

Hampaiden koon perusteella saaren asukit olivat korkeintaan 120-senttisiä ja saattoivat olla 106-senttistä floresinihmistäkin lyhyempiä. Paikalta löytyneiden eläinten luiden perusteella ne käyttivät kivisiä työkaluja ja söivät lihaa.

Erikoisin piirre Callaon luolan löydöksistä oli noin kaksisenttisen varvasluun kaareva muoto. Se vihjaa sekä kykyyn kävellä kahdella jalalla että kiipeillä puissa.

– Heidän tapansa kävellä saattoi olla erilainen. Tutkimme tätä seuraavaksi, Détroit sanoi.

Käyrä varvas herättää ihmetystä

Varpaan anatomia oli samanlainen kuin Afrikassa 2–3 miljoonaa vuotta sitten eläneellä ihmisapinalla Australopithecusilla.

Ei ole tiedossa, levisivätkö mini-ihmiset Afrikasta ennen pystyihmistä vai polveutuivatko ne siitä ja pienenivät ajan mittaan.

Miten luzoninihminen pääsi saarelleen, on myös mysteeri. Luzon-saari ei ole koskaan ollut yhteydessä mantereeseen, joten ne eivät ole jääneet sinne vahingossa eristyksiin.

– Ehkä pystyihminen, floresinihminen ja luzoninihminenkin käyttivät lauttoja, jolleivät veneitä. Se on toki vain spekulointia, sanoi antropologi Michael Petraglia National Geographicille.