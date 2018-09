Filippiineillä pelätään Mangkhut-taifuunin uhrimäärän kohoavan vielä rajusti

Mangkhut-taifuunissa kuolleiden määrän pelätään kohoavan Filippiineillä vielä reilusti. Pelastusviranomaisten mukaan yli 40 ihmistä on ilmoitettu kadonneeksi.

Uutistoimisto AFP kertoi kuolonuhrien määrän nousseen 65:een, kun pelastustyöntekijät kaivoivat valtavan maanvyöryn alta ruumiita maan pohjoisosissa Itogonin kaupungissa. CNN:n mukaan myrsky on aiheuttanut maan pohjoisosissa yli 50 maanvyöryä. 155 000 ihmistä on yhä evakuointikeskuksissa.

Myös taifuunin aiheuttamat taloudelliset menetykset herättävät huolta, sillä taifuuni teki suurta tuhoa suurimman saaren Luzonin maanviljelysalueilla. Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten neuvontantaja arvioi BBC:lle, että vain viidennes sadosta oli korjattu ennakkoon.

Hongkong palaa arkeen hävityksen keskellä

Myrsky jatkoi Filippiineiltä kohti Kiinaa, missä se on edennyt Hongkongin ohi Guangdongin väkirikkaaseen maakuntaan. Siellä taifuunin tuulet ovat viuhuneet yli 160 kilometrin tuntivauhdilla, ja alue on saanut osakseen rankkoja sateita.

Toistaiseksi kahden ihmisen kerrotaan kuolleen Guangdongissa, ja lähes 2,5 miljoonaa ihmistä on evakuoitu. Lentoja on peruttu, junien kulku keskeytynyt ja pääteitä suljettu, kertoo BBC. Viranomaiset ovat myös määränneet kymmeniätuhansia kalastaja-aluksia pysymään satamissa.

Hongkongissa on puolestaan meneillään valtavat siivoustalkoot myrskyn jäljiltä. Viranomaisten mukaan yli 300 ihmistä on loukkaantunut. Kaupunkilaiset yrittävät palata arkeen ja päästä töihin kaatuneiden puiden, mudan ja hävityksen keskellä. Koulut ovat kiinni, ja juna- ja bussiliikenteessä on pahoja ongelmia. Kaupungin raivaamisen arvellaan kestävän päiväkausia.

Linkki juttuun

Linkki juttuun