Facebookissa, Whatsappissa ja Instagramissa teknisiä ongelmia ympäri maailman – kuvien, videoiden ja ääniviestien lähettäminen takkuilee

Facebookissa ja yhtiön omistamissa WhatsApp- ja Instagram-palveluissa on ongelmia ympäri maailman. Ongelmat koskevat julkaisujen ja kuvien näkymistä palvelussa sekä sivujen lataumista.

Verkkosivujen toimintaongelmia keräävän Downdetector-sivuston mukaan ongelmia on raportoitu erityisen paljon muun muassa Yhdysvalloissa, Keski-Euroopassa, Iso-Britanniassa ja Etelä-Amerikassa.

Käyttäjille ongelma voi näyttäytyä esimerkiksi kuvien lataamisen epäonnistumisena tai Facebookissa linkattujen julkaisujen näkymisenä ilman kuvaa.

The Independent kertoo, että WhatsAppin käyttäjät ovat raportoineet ongelmia myös videoiden ja ääniviestien lähettämisessä. Facebookin palveluiden maaliskuussa koettu, edellinen ongelmasuma sulki palvelut moneksi tunniksi.

Facebook pahoitteli kuvien, videoiden ja ääniviestien lähettämisessä ilmenneitä ongelmia Twitterissä iltaseitsemän jälkeen. Yhtiö kertoo tekevänsä töitä tilanteen korjaamiseksi.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown