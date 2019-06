F-35 -hävittäjien väki sanoo ongelmien olevan hoidossa – Yhdysvaltalainen lehti kertoo lentäjän turvallisuutta uhkaavista pulmista

Muistelen että konetta on kauan kritisoitu maailmalla kalliin hinnan vuoksi. 100 miljoonaa dollaria. No ei 90 miljoonaa euroa ole kylmä suunta alas. Oliskohan ylös.

Tuo kertasumma ei ole se varsinainen ongelma vaan käyttökustannukset. Ne on 35 tuhatta dollaria per lentotunti. Eikä tehdas ole luvannut noita pudottaa moneen vuoteen joten mekin maksamme noita summia.

Kilpailua tämän ja Boeingin ehdotuksen välillä oli tiukka, suoritusarvot tasaisia molemmilla. Mutta pystysuoraan nousevan version kohdalla F-35 nykäisi edun itselleen. Boeing olisi ollut ostohinnalta ja käyttökustannuksiltaan halvempi. Kallein projekti asevoimien historiassa tuo F-35 ja kyllä tuossa hinnassa on osakkeenomistajille iloisia uutisia eli runsaasti voittoa tuottaa seuraavat vuosikymmenet. Miksipä hintoja laskeakaan kun kauppa käy ja tilauskirjat täynnä moneksi vuodeksi eteenpäin, hulluahan se olisi.

Huippukone kylläkin, ei siitä mihinkään pääse. Tällä hetkellä. Tosin silloin kun me nuo saamme (?) niin pari kolme muuta konetta on jo tuota parempia. Kehitys kehittyy hurjaa vauhtia, 20 vuoden kuluttua nuo on antiikkia.