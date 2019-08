Eutanasia vaikeasta dementiasta kärsineelle Hollannissa – lääkäri joutui oikeuteen

Nämä ovat suorastaan pirullisia aiheita ihmiselle käsitellä.

Eutanasia on ymmärrettävä ja fiksu tapa elämän äärimmäistilanteeseen joutuneelle.

Usea osaa varmasti ajatella pirullisen perheen, tai suvun jäsenen, joka voi jopa "hössöttää" ihmisen hengilta, ellei sitä kukaan osaa "topata".

Minullakin on sellainen iso sisko, että inspiroituu, tavallaan herää sieluna henkiin vasta, kun joku lähipiiristä on kuolemassa.

Sille tulee sanalla sanoen "kauhea inspis..."

Minulle sellainen olisi kauhukokemus maata sairaalassa, ilman järellistä kommunikaatiota henkilökunnan kanssa ja sisko kiitäisi paikalle valkoisten kukkien kanssa hokien: "eekösillesitäeetanasiaavoitehä"?