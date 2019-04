Eurovaalit pitäisi järjestää kuukauden päästä – vieläkään ei tiedetä, mitä Britanniassa tapahtuu

EU:n ulkopuolella on muutakin kuin yksinäisyys. Siellä on hyvää yhteistyötä ja sopimiksia. Siellä on yhteistyöhaluisia ja kykyisiä poliitikkoja. Tällä hetkellä niitä ei ole Brysselissä yhtään sen enempää kuin Iso-Britanniassakaan. Kenenkään lähettäminen "siperiaan" ei ole tätä päivää.