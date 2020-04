Euroryhmä yrittää sopia taloutta tukevasta rahoituspaketista – Nordean pääekonomisti: vastikkeettomat koronabondit eivät ole realismia

Porukka ei edes ymmärrä mitä taas EUn osalta on menossa. EU meinaa ryhtyä lainaamaan ja antamaan rahaa Italiaan, vaikka kaikkien EU maiden talous on menossa kuralle.

Ihanaa yhteisvastuuta. Menee pieneltä Suomelta pian kaikki, kun velkojat ryhtyvät perimään velkojaan takaisin. Kreikan tapauksesta on tuskin opittu mitään ja Italian koko on lähes kymmenkertainen Kreikkaan verrattuna.