Eurooppa-tutkija: Britannian sopimukseton EU-ero ei ole mikään väistämätön luonnonprosessi – "Pallo on nyt oppositiolla"

Ei Donald Trumpilla ole valtaa päättää kauppasopimuksista, se on kongressilla eikä mikään Pohjois-Irlannin rauhaa uhkaava järjestely tule menemään siellä läpi. Sitä paitsi kauppasopimusneuvottelut kestävät vuosia, ei viikkoja tai kuukausia. Britannian neuvotteluasema Yhdysvaltoihin nähden on heikko, he joutuisivat esimerkiksi hyväksymään Yhdysvaltojen EU:ta heikommat elintarviketurvallisuussäännökset.