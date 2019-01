Euroopan suuret maat asettumassa tukemaan Venezuelan oppositiota

Siinä nähdään mitä ääriväsemmisto voi tehdä ja tekee maalle jos pääsee valtaa. Venezuela on toteuttanut sosialismin täydellisesti ja se on myös tuhonnut maan täydellisesti. Sosialismi on ideologia yhteiskunnasta jossa kansa luovuttaa kaiken vallan pienelle eliitille. Kansa ei omista käytännössä mitään ja kaikki tulee hallinnolta. Aika hyvin toimii vai mitä?

Sosialismi on tuhonnut joka paikan missä sitä on kokeiltu. Venäjällä vallan kaappasivat marksistit jotka istuttivat tuon hirvittävän ideologian maahan ja muuttivat sen nimen Neuvostoliitoksi ja aloittivat silmittömän keskiluokan teurastuksen Stalinin leireillä ja toki hyökkäsivät useimpien naapureiden kimppuun kuten Suomen ja kertoivat tulevansa "pelastamaan Suomen kansan porvarien ja tilaherrojen ikeestä". Eli sosialistit olivat tulossa vapauttamaan meidät työnantajista. Sellainen on äärivasemmisto.

Samaan aikaan Saksassa kansallissosialistit ottivat vallan yllättäen demokraattisesti lupaamalla kansalle taivaan maan päällä, mutta antoivatkin sitten helvetin maan päällä. Natsit tekivät sen mitä todelliset sosialistit aina ensin tekevät eli riisuivat kansan aseista. Natsit kirjaimellisesti keräsivät aseet kansalta ovelta ovelle -menetelmällä. Natsit riistivät vauraalta keskiluokalta varallisuuden ja yritykset ja jos vastustelit yhtään, niin tappoleirille veivät. Vahva keskiluokka eli juutalaiset tuhottiin ilman armoa, sillä keskiluokka ei sovi mitenkään sosialistien ideologiaan, sillä keskiluokka haluaa pienen hallinnon joka puuttuu ihmisten asioihin vähän ja se taas ei sosialisteille kelpaa jotka himoitsevat totaalista kontrollia eli koulut, sairaalat, yritykset, pankit siis aivan kaikki.

Vietnamissa, Kambotsassa, Etelä-Amerikassa eli kaikialla sosialismi on kylvänyt vain tuhoa ja kuolemaa. Sosialismille tyypillistä on se, että miljoonia ihmisiä kuolee kerralla. Venezuela olisi päätynyt aivan samaan massiiviseen teurastukseen ellei Trump tiimeineen olisi taustapelillä tehnyt sitä mahdottomaksi. Ei enää koskaan sosialismia tähän maailmaan.