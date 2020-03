EU:n Urpilainen Afrikan nuorille ja naisille: Voitte luottaa meihin

Tämä uutinen tulee varmaankin saamaan säestyksekseen odotetun kaltaisia kommentteja näillä palstoilla. Kommentteja, joissa toistuvat sellaiset ilmaisut kuin "pohjaton kaivo", "mitähän meidän pitää maksaa", "on sinne jo työnnetty ihan tarpeeksi" ja niin edelleen. On erinomainen asia, että EU tehostaa läsnäoloaan Afrikassa. Kiina on siellä tänä päivänä erittäin voimaperäisesti vaikuttamassa maanosan asioihin, ja on selvä, että se ei tee sitä pelkästä filantropiasta, vaan erityisesti kasvattaakseen taloudellista ja myös poliittista valtaansa tässä tulevaisuuden kannalta oleellisen tärkeässä maailmankolkassa. Tiedämme, että Afrikka on se maanosa, jossa väestönkasvu edelleen jatkuu voimakkaana. Tiedämme myös, että ilmastonmuutos saattaa tehdä siellä laajat alueet ihmisen kannalta sietämättömiksi paikoiksi elää. Tästä on jo karuja esimerkkejä vaikkapa Turkanan alueelta. Mitä vahvempina Afrikan yhteiskunnat kohtaavat ilmastonmuutoksen seuraukset, sitä parempi niille itselleen ja myös Euroopalle. Yksi ilmastonmuutoksen seurauksista on ilmastopakolaisuus. Afrikan näkökulmasta luonnollinen suunta on töllöin Eurooppa, kuten viime vuosien liikehdinnät ovat jo osoittaneet. Kun ihmisen elämä jossakin paikassa käy mahdottomaksi sodan, vainon, ilmasto-olosuhteiden tai muun syyn takia, hän lähtee, kuten lähtisimme sinä ja minäkin. On selvä, että paras tapa auttaa ihmisiä on auttaa heitä siellä, missä he ovat. Näistäkin syistä Euroopan on sekä sen itsensä että yleisen inhimillisyyden vuoksi aiheellista olla entistä enemmän läsnä Afrikassa, mutta ei enää riistäjänä, kuten siirtomaa-aikana, vaan kumppanina mukana kaikille osapuolille hyödyllisessä yhteistyössä.