EU:n rahoituskehysneuvottelut alkoivat – Emmanuel Macron: "Tämä voi viedä useita tunteja, useita öitä ja useita päiviä"

EU on menestys. EU on menestys. EU on menestys. Paitsi, että muuta todisteita oikeasta menestyksestä ole kuin todistamattomat, EU-mainostoimistojen lanseeraamat mantrat. Faktoja kun aletaan kyselemään todellisuuspohja EUn erinomaisuudesta murenee, kuin savitiili sateessa. Pörssikurssit kyntävät kuin kuolleen sydänkäyrä ja kulut ja hallintapöhö vain sen kuin kasvaa.