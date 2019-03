EU:n huippuvirkaan ehdolla olevalle romanialaiselle korruptiotutkijalle valmistellaan syytettä korruptiosta

Romania on EU:n korruptoitunein maa. Korruptiojuttujen penkominen ei ole Romaniassa helppoa, sillä valtaapitävät poliitikot ja oikeuslaitos heittävät kapuloita rattaisiin mikä ehtivät.

Tämän on saanut karvaasti kokea Laura Codruta Kövesi, 45, joka johti Romanian korruption vastaista virastoa (DNA) vuodesta 2013 heinäkuuhun 2018, kunnes hallitus hankkiutui hänestä eroon.

Potkuja arvostelleet sanoivat, että oikeusministeri Tudorel Toader halusi suojella korruptioepäiltyjä politiikkoja. Toaderin mukaan Kövesi oli vahingoittanut Romanian mainetta puhumalla maan korruptiosta ulkomaisten lehtien haastatteluissa.

Erottaminen liittyi Romanian keskustavasemmistolaisen hallituksen toteuttamaan oikeuslaitosreformiin, joka on saanut kovaa kritiikkiä muilta EU-mailta.

Satoja tuomioita korruptiosta

Kövesin johtajakaudella DNA:ssa satoja virkamiehiä ja poliitikkoja tuomittiin lahjoman vastaanottamisesta.

Nykyisen hallituksen pääpuolueen, sosiaalidemokraattien (PSD) johtaja Liviu Dragnea sai DNA:n tutkimusten perusteella vaalivilpistä kahden vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen huhtikuussa 2016. Tuomion vuoksi Dragnea ei ole enää pystynyt ottamaan vastaan pääministerin virkaa.

Kövesi sai vastaansa Romanian poliittisen eliitin, jonka mielestä korruptiovirasto oli ylittänyt valtuutensa.

Kadunmiehille Kövesistä tuli kuitenkin symboli taistelussa Romanian syvälle juurtunutta korruptioperinnettä vastaan.

Ehdolla EU:n ykkössyyttäjäksi

Nyt Kövesi on vahvasti ehdolla EU:n uuteen huippuvirkaan, vuoden 2020 lopussa työnsä aloittavan Euroopan syyttäjäviraston johtoon. Luxemburgiin sijoittuvan viraston tehtävänä on nostaa syytteitä EU-varojen väärinkäyttämisestä.

EU-parlamentin valiokunnan koeäänestyksessä helmikuussa Kövesi sai kolmesta ehdokkaasta eniten ääniä. Jäsenmaiden hallitusten suosikki on kuitenkin ranskalainen Jean-François Bohnert.

Nyt Kövesi on itse korruptiotutkinnan kohteena Romaniassa. Asialla on viime vuoden lopussa perustettu valtion syyttäjäviraston erikoisyksikkö, jonka valvoo Romanian tuomarien ja syyttäjien toimien lainmukaisuutta.

Kövesiä kuulusteltiin torstaina kuuden tunnin ajan. Kövesi kertoi toimittajille kuulustelun jälkeen, että häntä kiellettiin kertomasta kuulustelujen sisällöstä.

– Luultavasti muutamat ihmiset ovat epätoivoisen peloissaan, että saisin tuon EU-viran. Niinpä minä en saa enää puhua toimittajille, Kövesi sanoi.

Hallitus yrittää estää valinnan

Laura Codruta Kövesiä on kuulusteltu kahdesta tapauksesta. Toisessa nimikkeenä on virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta ja väärän valan antaminen.

Kövesiä on nyt kielletty harjoittamasta syyttäjän virkaa yleisen syyttäjän toimistossa, ja hänet on määrätty ilmoittautumaan säännöllisin väliajoin poliisille. Romanialaismedian mukaan häntä on kielletty poistumasta maasta.

Romania on parhaillaan EU:n puheenjohtajamaa. Maan hallitus on tehnyt hartiavoimin töitä estääkseen Kövesin valinnan EU:n syyttäjäviraston johtajaksi.

EU:n komissio huolestui Kövesin kohtelusta. Komissio sanoi perjantaina, että Romania on lipsumassa poissa oikeusvaltioperiaatteen tieltä.