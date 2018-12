EU-ulkoministerit hyväksyivät eurooppalaisen Magnitski-lain edistämisen – ihmisoikeuksia rikkovilta voitaisiin jäädyttää omaisuutta tai perua viisumi

Ihmisoikeuksia rikkoville matkustusrajoituksia ja omaisuusjäädytyksiä määräävät Magnitski-lait etenevät Euroopan unionissa.

Jäsenmaiden ulkoministerit käsittelivät Hollannin esitystä kokouksessaan tänään Brysselissä.

Lakien voimaansaattamista kannattaneen parlamentaarikoiden yhteisvetoomuksen ensimmäinen allekirjoittaja, hollantilainen kansanedustaja Sjoerd Wiemer Sjoerdsma kertoo Twitterissä, että lainsäädännön edistäminen sai yksimielisen hyväksynnän ulkoministereiltä.

Radio Free Europen mukaan EU-diplomaatit alkavat valmistella lakia, ja päämääränä on saada se voimaan kesään 2019 mennessä.

Hollannin ulkoministeri Stef Blok tviittasi, että tänään on tullut kuluneeksi 70 vuotta Ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta.

– Ihmisoikeudet ovat yhä enemmän painostuksen alaisia. Se ei ole hyväksyttävää, Blok tviittasi.

Worldwide human rights are increasingly under pressure. This is unacceptable. Today, 70 years after the adoption of the #UDHR, the EU decided to further develop a blueprint for an EU Global Human Rights Sanctions Regime. #HumanrightsPower #Standup4humanrights pic.twitter.com/ay2YH6ScUV