EU pysyy kummallisen hiljaa uusista talouspakotteista – Venäjään todella vaikuttavia keinoja tuskin uskalletaan käyttää

Ukrainalle kyllä kuuluu Krimi ja samoin tärkeät meriyhteydet. Venäjä vaikeuttanut jo keväästä alkaen tarkastuksilla ym ja Ukrainalla on ihan yhtäläinen oikeus liikkua siellä merelläsä kun Venäjälläkin. Jännä ku täällä jotkut jaksaa puolustella Venäjää. En ymmärrä sen valheet ja teothan pitäisi olla jokaisen demokraattisen valtion asukkaalla. Läpite mätä ja korruptoitunut maa täynnä valhetta ja manipuloitua väärää totuutta vailla ihmisoikeuksia saatikka kansainvälisten sopimusten noudattamista. Lisäksi millä oikeudella hän voimakeinoja käyttää ja ampuu sotilaallisesti. Tuohan on ihan Venäjän provokaatio. Älkää uskoko hyvät sivistyneet ihmiset Venäjän johtoa joka on umpeesa mäte.