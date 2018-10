EU-parlamentti vaatii laajaa aseiden vientikieltoa Saudi-Arabiaan

EU-parlamentti vaatii jäsenmaita lopettamaan aseiden viennin Saudi-Arabiaan, jonka hallinnon on syytetty sekaantuneen sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhaan. Aseiden vientikiellon pitäisi parlamentin mukaan olla EU:n laajuinen.

Parlamentti edellyttää, että Khashoggin murhasta tehdään riippumaton kansainvälinen tutkinta.

Torstaina Strasbourgissa koolla ollut parlamentti päätti yhteisestä linjasta hyvin yksimielisesti äänin 325 puolesta ja yksi vastaan. 19 meppiä äänesti tyhjää.

Euroopan parlamentti toteaa olevan erittäin epätodennäköistä, että murha olisi tapahtunut Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammad bin Salmanin tietämättä. Saudi-Arabian johdosta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi katosi lokakuun alussa mentyään maan Istanbulin-konsulaattiin.

EU-maiden tulisi parlamentin mukaan harkita kohdennettuja pakotteita kuten viisumikieltoja tai varojen jäädyttämistä kunnes tapahtumat on selvitetty. Harkintaan pitäisi sen mukaan ottaa myös, voivatko Saudi-Arabian kaltaiset maat olla jäseninä YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

Suomi seuraa EU-maiden kantaa

Mepit vaativat jo muutama viikko sitten aseiden viennin lopettamista Saudi-Arabiaan, koska maa on sekaantunut Jemenin sisällissotaan.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoi tiistaina blogissaan, että aseviennille myönnettyjen lupien peruuttamiseen ei ollut siihen mennessä ollut riittäviä perusteita.

- Suomessa puolustustarvikkeiden vientilupien myöntäminen perustuu laissa määriteltyihin prosesseihin ja lupaharkinnan kriteereihin. Keskeisessä asemassa ovat EU:n yhteinen kanta lupaharkinnan kriteereistä sekä muiden EU-maiden konsultointi, Niinistö kirjoitti.

Vuosina 2015-2018 Saudi-Arabiaan on hänen mukaansa myönnetty vientilupia suoja-materiaalille, suojausteräkselle, viestivälineille, ensiapuvälineille sekä lennokin katapultille. Suomesta ei ole hänen mukaansa viety Saudi-Arabiaan tällä hallituskaudella "tappavaa voimaa".

Saudisyyttäjät: Khashoggin murha oli ennalta suunniteltu

Sauditoimittaja Jamal Khashoggin murha oli ennalta suunniteltu, sanovat maan syyttäjäviranomaiset Saudi-Arabian uutistoimiston mukaan. Syyttäjät ovat päätyneet arvioonsa Turkin toimittamien tietojen perusteella.

- Yleinen syyttäjä jatkaa epäiltyjen kuulemista, jotta oikeus toteutuu, sanottiin syyttäjän lausunnossa.

Tähän asti Saudi-Arabian kanta on ollut, että Khashoggi sai surmansa yhteenotossa maan Istanbulin konsulaatissa. Maa väitti tätä ennen toimittajan lähteneen konsulaatista elossa saatuaan asiansa hoidettua. Khashoggi meni konsulaattiin hakemaan dokumentteja avioliittoaan varten Turkissa.

Tähän mennessä kaksi kruununprinssi bin Salmanin korkea-arvoista avustajaa ja kolme tiedusteluvirkamiestä on erotettu veriteon vuoksi. Viranomaiset ovat myös pidättäneet 18 epäiltyä.

Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu sanoi aikaisemmin päivällä, että Saudi-Arabialla on vielä runsaasti avoimia kysymyksiä vastattavana veriteon tiimoilta.

- Kuka antoi käskyn? Missä ruumis on? On myönnetty, että he tekivät sen, mutta miksi he eivät kerro missä? Hänen perheensä haluaa tietää ja jättää viimeisen tervehdyksensä, Cavusoglu sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ulkoministerin mukaan Khashoggin murhaan osalliset tulisi tuoda oikeuden eteen Turkissa. Cavusoglun mukaan Turkki ei halua viedä asiaa kansainväliseen oikeuteen, mutta on valmis jakamaan tietoa ja tuloksia omista tutkimuksistaan.

