EU on taipuvainen maksamaan Turkille lisää rahaa, jos se lopettaa ihmisten lähettämisen rajalle

Turkin rajavartijat vastasivat perjantaina Kreikan vartijoiden vesitykkiin kyynelkaasulla. Tuhannet Eurooppaan pyrkivät ihmiset ovat rajalla jumissa.

EU on valmis maksamaan Turkille lisää rahaa siirtolaisten vastaanottamisesta, jos Turkki siirtolaisten käyttämisen neuvotteluvälineenä. Perjantaina Kreikan ja Turkin välisellä rajalla tilanne jatkui kärjistyneenä toista viikkoa.

Kreikan rajavartijat pitivät rajalle pyrkiviä tuhansia ihmisiä edelleen loitolla kyynelkaasulla. Turkin puolen rajavartijat vastasivat Kreikan toimiin myös kyynelkaasulla. Tuhansia Euroopan puolelle pyrkiviä ihmisiä on jäänyt rajalle jumiin, sillä Turkki on siirtänyt raja-alueelle tuhat poliisia estämään siirtolaisten paluuta takaisin Turkin suuntaan.

EU:n ulkoministerit kokoontuivat perjantaina Kroatian Zagrebissa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Turkki viikko sitten irtisanoutui EU:n ja Turkin vuonna 2016 tekemästä pakolaissopimuksesta. Turkki on ottanut vastaan noin 3,6 miljoonaa Syyrian sotaa paennutta ihmistä.

– Turkilla on iso taakka, ja meidän pitää ymmärtää se. Emme kuitenkaan voi hyväksyä siirtolaisten käyttämistä painostustarkoituksessa, sanoi EU:n ulkosuhteista vastaava Joseph Borrell Zagrebissa.

Borrellin mukaan Venäjän ja Turkin torstaina solmima tulitauko Syyrian Idlibiin voi merkitä, että EU antaa lisää humanitaarista tukea sekä Syyriaan että Turkissa oleville pakolaisille. Miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Syyriassa viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Neljä miljardia maksettu

EU:n ja Turkin pakolaissopimuksessa EU rahoittaa kuudella miljardilla eurolla Turkkia pakolaisten huolehtimisesta. Turkin mukaan se on käyttänyt heidän asuttamiseensa 37 miljardia euroa.

Reutersin haastatteleman EU-virkamiehen mukaan EU on vuoden loppuun mennessä maksanut Turkille neljä miljardia euroa sovituista rahoista.

Turkki syyttää EU:ta siitä, ettei ole saanut riittävästi rahaa ja vetoaa siihen, ettei pysty yksin huolehtimaan miljoonasta uudesta tulijasta.

EU-ulkoministereiden ei uskottu perjantaina pääsevän sopuun avustussumman suuruudesta. Erityisesti Kreikka ja Kypros vastustavat joustamista neuvotteluissa Turkin kanssa.

– Turkin pitää tehdä yhteistyötä siirtolaisasiassa ennen kuin sitä voidaan rahoittaa lisää, sanoi Reutersin haastattelema EU-virkamies.

Neljännes syyrialaisia

Viikko sitten alkanut tilanne Turkin ja Kreikan rajalla on kärjistynyt. Kymmenet tuhannet ihmiset lähtivät viikko sitten Turkista Kreikan rajalle pyrkimyksenään edetä Eurooppaan, kun Turkki avasi rajansa.

Kreikka ei päästä ihmisiä rajansa yli ja sanoo pysäyttäneensä 35 000 ihmistä. Kreikan rajavartijat ovat käyttäneet rajalla kyynelkaasua ja hajottaneet ihmisjoukkoja vesitykillä. Turkin rajavartijat ovat vastanneet kyynelkaasulla.

– Hyökkäyksiä suunnitellaan robottilennokeiden avulla.Turkin poliisi yrittää niiden avulla auttaa siirtolaisia rajan yli, Kreikan hallituksen virkamies sanoi.

Kreikka on sanonut yhteenoton olevan uhka kansalliselle turvallisuudelle. Turkki on syyttänyt Kreikan ampuneen kuoliaaksi neljä siirtolaista rajalla, minkä Kreikka on kiistänyt.

Turkin arvion mukaan rajalla olevista ihmisistä joka neljännen lähtömaa on Syyria. Loput ovat Afganistanista, Pakistanista, Iranista ja Afrikan maista. Suuri osa heistä on naisia, lapsia ja perheitä erittäin haavoittuvassa asemassa, sanoo YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM.