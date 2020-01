EU-maiden kansalaisia lennätetään pois koronaviruksen riivaamasta kaupungista Kiinasta – "Tämä ei pääty ensi viikolla tai ensi kuussa"

Virukseen kuolleita jo toista sataa Kiinassa, tuhannet ovat saanet tartunnan.

EU-maiden kansalaisia tuodaan lentokoneilla pois uuden koronaviruksen piinaamasta Wuhanin kaupungista Kiinasta, kertoi komissio tiistaina.

Komission mukaan ensimmäisellä lennolla Wuhanista tuodaan 250 Ranskan kansalaista. Toisella lennolla tuodaan yli sata muiden EU-maiden kansalaista. Komission mukaan lähipäivinä voidaan tuoda pois vielä lisää ihmisiä.

Yhdysvallat puolestaan kertoi kehittävänsä rokotetta virusta vastaan. Maan terveysviranomaisten mukaan rokotteen kehittäminen kestää kuitenkin pitkään ja eikä onnistumisesta ole takeita.

– Toisin sanoen varaudumme pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon, mikä tarkoittaa viruksen laajaa leviämistä, sanoi terveysviranomaisten edustaja Anthony Fauc.

Yhdysvallat haluaisi Kiinan myös tekevän enemmän yhteistyötä kansainvälisten terveysviranomaisten ja muiden maiden kanssa. Yhdysvallat kertoi tarjonneensa Kiinalle apua asiassa jo kolme kertaa, mutta turhaan.

"Tämä ei pääty ensi viikolla tai ensi kuussa"

Wuhanin koronavirukseen kuolleiden määrä Kiinassa nousi tiistaina jo 106:een. Myös tartuntojen määrä jatkoi kasvuaan, sillä sairastuneita kerrottiin olevan jo yli 4 500. Lisäksi ainakin Saksassa, Japanissa ja Taiwanissa kerrottiin tartunnoista, joissa sairastunut ihminen ei ollut käynyt Kiinassa.

Suurin osa tartunnoista on peräisin Wuhanin kaupungista ja sen ympäristöstä Hubein maakunnassa. Kiinan lisäksi tartuntoja on ollut eri puolilla maailmaa, enimmäkseen muissa Aasian maissa. Tapauksia on todettu myös Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Asiantuntijat varoittavat, että virustartunnat saattavat jatkua vähintään kuukausia ja koskevat kymmeniätuhansia ihmisiä.

– Tämä ei pääty ensi viikolla tai ensi kuussa, sanoo professori Alessandro Vespignani yhdysvaltalaisesta Northeastern University -yliopistosta.

Kiina yrittää estää viruksen leviämistä rajuilla karanteeneilla. Yli 50 miljoonan ihmisen liikkumista on jo rajoitettu, turistimatkoja ulkomaille on vähennetty ja koulujen ja yliopistojen lomakautta on jatkettu. Perinteiset uudenvuoden juhlat on siirretty kuluvan kuun loppuun, vaikka vuosi vaihtui jo viime viikolla.

Juttua päivitetty 28.1.2020 kello 21.49.