EU-maat ratkovat jälleen tulevien vuosien budjettia – erimielisten jäsenten pitäisi löytää myös parlamenttia miellyttävä lopputulos

Yhdeltäkään asiantuntijalta ei löydy faktaa mitä hyötyä EUsta olisi ollut ja mitä ei olisi voitu toteuttaa maiden välisisillä sopimuksilla, kuten ennen EUta. Kyllä opittuja fraaseja riittää, mutta niiden tueksi ei löydy mitään faktaa. Päinvastaista faktaa EUn markkinoiden jäykkyydestä ja Euroalueen kilpailukyvyttömyydestä sen sijaan löytyy pilvin pimein. Esim EU-alueen pörssikurssit ovat kyntäneet pohjamudissa jo kymmenen vuotta vrt kilpaileviin alueisiin kuten USAaan ja Aasian. Koroistakaan on turha itkeä, koska aikanaan korot olivat korkealla tyhmän taloudellisen linjan, kovan markan, johdosta. Ja nyt rahaa on näennäisesti halvalla, mutta loppulasku tulee olemaan kova. Kreikka on jo tästä saanut esimakua.