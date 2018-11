EU-maat hyväksyivät brexit-sopimuksen – Suomen pääministeri Sipilä saapuessaan Brysselin kokoukseen: ”Eihän tämä voi olla totta”

Sipilä on itse ollut "vallankeskiössä" päättämässä näistä asioista, ainakin on aikaisemmin niin tarinoinut, eikä nyt ole tyytyväinen. Miksi tehdään Briteille paras sopimus, kun pitäisi omaa etua ajaa? Ai niin ,se on tainnut unohtua kute kotimaassakin on tapahtunut koko vaalikauden ajan . Muut ensin, suomalaiset sitten jos jotain jää.