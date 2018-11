EU-maat hyväksyivät brexit-sopimuksen – nyt Theresa Mayn on myytävä "paras mahdollinen neuvottelutulos" kansalle ja maan parlamentille

Eu:sta ja Eurosta on ollut Suomelle huomattavasti enemmän hyötyä kuin haittaa. EU:ta vastustavat "tampiot" jotka eivät ole eläneet yrittäjänä markka-aikaa jolloin suuri osa Suomalaisista yrityksitä ajettiin alas kun valtio alensi markan ulkoista arvoa. Ihmiset joutuivat syyttömästi vuosien velkavankeuteen ja suuren osan elämä tuhoutui täysin. Nyt Euroaikana asiat ovat olleet erittäin hyvin, eikä Suomalaisilla ole samanlaisia vaikeuksia kuin markka-aikana. Nämä populistit jotka luulevat, että Eu on vienyt Suomelta jotakin ovat täysin vääräässä. Kokonaisuutta tarkastellen Suomi on ollut "voittaja", maa jossa elämä ja liiketoiminnan harjoittaminen on vakaata. Tunnen useita Englantilaisia ns. yläluokan edustajia jotka ovat yrittäjäjinä ja ovat masinoneet eron EU:sta. Nyt nämä samat yrittäjät ovat menettäneet tai menettämässä liiketoimintansa ja ovat havahtuneet todellisuuteen joka onkin erilainen, kuin mitä he kuvittelivat. Nämä ovat niitä "Great Britannian" ihannoijia, jotka haluaisivat että heillä olisi vielä siirtomaita ja mahtava asema maailmassa. Sitä tilannetta ei kuitenkaan enää heille tule vaan heistä on tullut "Pikku Britannia" EU eron myötä