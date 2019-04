EU kehittää miehittämättömiä lennokkeja ja hävittäjien ilmatankkausta – puolustus tapahtuu Euroopan ulkopuolella ja jäsenvaltioiden sisällä

Yhdysvaltain puolustustarviketeknologia on monella alalla muuta maailmaa edellä.

Turha haluta vanhaa teknologiaa. Kuten todettu hävittäjistäkin, "olet jo tuhoutunut

kun uusi USA hävittäjä TEKNOLOGIA sinut löytänyt, jota et ole edes vielä huomannut".

Näin se on raadollista, teknologia etenee, ja suurin tekijä on aina askeleen edellä muita.