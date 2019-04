EU-johtajat vääntävät Brysselissä kättä brexitin eroajasta – pääministeri May kriisikokouksen alla: "Tiedän, että monet ovat turhautuneita"

Euroopan unionin johtajat päättävät keskiviikkoiltana, myönnetäänkö Britannialle pääministeri Theresa Mayn kaipaamaa jatkoaikaa EU-eron järjestelylle. May on pyytänyt jatkoaikaa kesäkuun loppuun.

Euroopan unionin johtajat saattavat myöntää Britannialle kaipaamansa jatkoajan EU-erolle – kunhan ehdoista sovitaan.

Keskiviikkoiltana Brysselissä koolla olevassa EU-huippukokouksessa unionin maiden pääministerit, valtionpäämiehet sekä EU-parlamentin johto neuvottelevat ehdoista, joilla jatkoaikaa voisi vielä Britannialle myöntää brexitin järjestelemiseksi.

Kokous alkoi Suomen aikaa hieman ennen kello 20.

Ennen kokouksen alkua Britannian pääministeri Theresa May muistutti toimittajia siitä, että hän on pyytänyt jatkoaikaa brexitille kesäkuun 30. päivään saakka.

Mayn jatkoaikatoiveen taustalla ovat keskustelut, joita hänen johtamansa hallitus on käynyt maan opposition kanssa.

– Tiedän, että monet ovat turhautuneita siitä, että tämä kokous päätetty pitää, koska Britannian olisi pitänyt erota EU:sta jo tähän mennessä, May sanoi ennen kokousta Reutersin mukaan.

Jos EU-maiden johtajat eivät keskiviikkona pääse sopuun jatkoajan ehdoista, Britannian on määrä erota Euroopan unionista perjantaina ilman erosopimusta. Britannian parlamentti on päättänyt, ettei se halua sopimuksetonta eroa.

Kommentteja puoleen ja toiseen

EU-johtajat antoivat molemminpuolisia kantoja kokouksen alla.

Esimerkiksi Irlannin pääministeri Leo Varadkar totesi, ettei usko Britannian EU-eron astuvan perjantaina voimaan. Varovaisen myönteisiä kommentteja tuli myös muilta kokoukseen saapuneilta johtajilta.

EU-johtajista moni painotti sitä, että Euroopan unionin toimintakyky ja EU-kansalaisten etu pitää turvata jatkoaikaa pohtiessa.

Toisaalta Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi Reutersin mukaan, että mikään ei ole varmaa.

Vaaleihin mukaan vai ei?

Yksi suuri kysymysmerkki Eurooppa-neuvoston kokouksessa on, pitäisikö Britannian järjestää europarlamenttivaalit. Vaalit on määrä käydä toukokuun lopussa.

Ennen kokousta vaalien järjestämisestä muistutti esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel.

– Minulle on hyvin tärkeää, että Britannia kertoo valmistautuvansa europarlamenttivaaleihin. Tämä takaa EU:n instituutioiden toiminnan jatkumisen, sanoi Merkel.

Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani totesi tiistai-iltana pitämässään tiedotustilaisuudessa parlamentin kantana, ettei EU-tason demokratiaa saa pilkata.

Tajanin mukaan parlamentin linja on, että jos Britannia on EU:ssa silloin, kun europarlamenttivaalit käydään, pitää Britannian myös osallistua vaaleihin.

Hän totesi, ettei vaaleihin ja äänestyksiin voi EU:n demokratian tasolla "suhtautua kuin peliin".

– Parlamentti haluaa nähdä enemmistön Westminsterissä (Britannian parlamentista) mahdollisimman pian, Tajani jatkoi.

Sipilä edustaa Suomea

Myös Suomi on sen kannalla, että Britannian on järjestettävä europarlamenttivaalit, mikäli maa on toukokuun 23:ntena vielä Euroopan unionin jäsen. Linjasta päätettiin eduskunnan suuressa valiokunnassa keskiviikkona.

Suomi voi hyväksyä määräajan pidennyksen sopimuksettoman eron välttämiseksi, mutta eron jatkoaikana Britannian pitää olla sitoutunut EU:hun.

Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Eurooppa-neuvoston kokouksen päätöksen täytyy olla yksimielinen.

Päivitetty 10.4.2019 kello 20.32: Päivitetty Antonio Tajanin kommentit ja korjattu kokouksen alkamisen ajankohta.