EU-johtajat lupaavat kerätä miljardeja koronarokotteen ja lääkkeiden kehitykseen – "Kaikilla pitää olla varaa rokotteeseen"

Euroopan komissio isännöi verkkokonferenssia, jonka tavoite on kerätä 7,5 miljardia euroa koronavirusrokotteen ja lääkkeiden kehitykseen. Lisäksi on tarkoitus varmistaa, että rokotteet ja lääkkeet ovat kaikkien saatavilla koko maailmassa.

Euroopan unionin johtajat ovat luvanneet kerätä miljardeja euroja koronaviruksen vastaiseen kansanväliseen taisteluun. Tarkoitus on vahvistaa koronavirusrokotteen, lääkkeiden ja hoitomuotojen tutkimusta ja kehitystä.

Maanantai-iltapäivän verkkokonferenssin tavoite on kerätä 7,5 miljardia euroa.

Summalla aiotaan myös varmistaa se, että tuleva rokote on kaikkien ihmisten saatavilla joka puolella maailmaa. Medialle lähettämässään lausunnossa johtajat painottavat, että kaikilla pitää olla varaa rokotteeseen.

Johtajien mukaan kerättävät varat aloittavat maailmanlaajuisen yhteistyön tutkijoiden ja lainsäätäjien, teollisuuden ja hallitusten, kansainvälisten järjestöjen ja säätiöiden sekä terveydenhuollon ammattilaisten välillä.

– Nykyinen tavoite kattaa ainoastaan välittömät tarpeet. Lääkkeiden valmistus ja toimittaminen maailmanlaajuisesti vaatii lisää resursseja, johtajat kirjoittavat.

– Yhdessä meidän täytyy varmistaa, että resurssien kerääminen jatkuu ja rokote, hoitomuodot ja testaus ovat saatavilla kaikkialla.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giuseppe Comte, Saksan presidentti Angela Merkel, Norjan pääministeri Erna Solberg sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.

Von der Leyen kertoi varainkeruusta huhtikuussa vain päivää sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maan lopettavan Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoittamisen.

Verkkokonferenssi alkaa tänään maanantaina kello neljältä iltapäivällä. Valtioiden lisäksi koronatukea voivat antaa järjestöt ja yritykset.

Konferenssia isännöivät Euroopan komission lisäksi Britannia, Ranska, Saksa, Italia ja Norja sekä Kanada, Saudi-Arabia ja Japani. EU:n mukaan kerättävällä rahalla aloitetaan kansainvälinen yhteistyö koronavirusta vastaan.

YK:n mukaan normaaliin elämään voidaan palata vasta sitten, kun rokote koronavirukseen on saatu käyttöön.

Tällä hetkellä ympäri maailmaa on käynnissä kymmeniä rokotetutkimuksia. Rokotteiden kehitys on kuitenkin hidas prosessi. WHO koordinoi uuden koronaviruksen rokote- ja lääkekehitystä.