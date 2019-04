EU-johtajat ja Britannian pääministeri tapaavat illalla hätäkokouksessa Brysselissä, jossa puidaan brexitin lisäaikaa

May kertoo toiveistaan EU-johtajille kello 19:30 Suomen aikaa, minkä jälkeen nämä päättävät Britannian kohtalosta. Päätös voi venyä yömyöhään, koska lisäajasta ei olla yhtä mieltä.

EU-maiden johtajat ja Britannian pääministeri Theresa May kokoontuvat tänään illalla Brysseliin hätäkokoukseen päättämään Britannian EU-eron aikataulusta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk lähetti kokouskutsun viime kuun lopussa heti sen jälkeen, kun Britannian parlamentin alahuone hylkäsi kolmannen kerran Mayn neuvotteleman brexit-sopimuksen.

Jolleivat EU ja Britannia pääsisi tänään sopuun brexitin uudesta aikataulusta, Britannia lähtisi EU:sta ylihuomenna perjantaina, 12. huhtikuuta ilman sopimusta illalla kello 22.

Osallistujia odotetaan paikalle Suomen aikaa kello 19 mennessä. Kello 19.30 May esittelee toiveensa muille johtajille, jonka jälkeen nämä jäävät keskenään puimaan, myöntyykö EU toistamiseen lisäaikaan ja jos, kuinka pitkään.

Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.)

Mitä Maylla on kerrottavanaan?

May on pyytänyt lisäaikaa korkeintaan kesäkuun loppuun ja myöntynyt siihen, että se tarkoittaisi Britannian osallistumista ensi kuussa järjestettäviin europarlamenttivaaleihin. Niin kauan kuin Britannia on EU-maa, sitä sitoo perussopimus joka edellyttää eurovaalien järjestämistä.

EU-johtajat odottavat illalla Mayltä selvitystä siitä, miten Britannia saamansa uuden lisäajan käyttää.

Britannian parlamentti on ollut umpisolmussa brexit-vaihtoehtojen kanssa, ja nyt Mayn odotetaan kertovan uutisia konservatiivien ja työväenpuolueen neuvotteluista.

May toisti keskiviikkona päivällä vastustavansa uuden kansanäänestyksen järjestämista brexitistä.

Merkel tukee, Macron ei

EU-johtajajien pitää päättää, kallistuvatko ne Mayn toivomaan lyhyempään vai pidempään lykkäykseen. Pidempää lisäaikaa puoltaa se, että on epätodennäköistä, että Britannia saisi rivinsä järjestykseen viikoissa.

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi keskiviikkona haluavansa, että EU myöntää lisäajan, mutta sen tulisi olla hänestä useita kuukausia.

– Uskon että lisäajan tulisi olla useita kuukausia. Mutta jos Britannia tekee päätöksen, se voisi siinä tapauksessa lähteä välittömästi, hän sanoi saksalaispoliitikkojen kyselytunnilla.

Donald Tusk on ehdottanut "flextensionia", joka tarkoittaisi lisäaikaa vuoden loppuun tai maaliskuulle 2020, muttei sitoisi Britanniaa jos se saisi päätettyä lähdöstään.

Illan kokous voi venyä yömyöhään, koska EU-johtajat ovat eri mieltä lisäajan pituudesta. May matkusti tiistaina sekä Merkelin että Ranskan presidentti Emmanuel Macronin luo pyytämään lisäaikaa. Lopputulema oli, että Ranska ei asetu automaattisesti pitkän lykkäyksen kannalle.