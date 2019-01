EU-erosopimusäänestyksessä murskatappion kärsinyt May sai torjuntavoiton – luottamus säilyi luvuin 325–306

Britanniassa ei asiat voisi olla enemmän sekaisin. Mayn hallitus on täysi farssi ja May itse on vankkumaton EU-globalismin kannattaja ja nyt sitten mukamas neuvotteli "kunnollisen brexit-sopimuksen". No ei ihan mennyt läpi tuo vilunkipeli.

Älkää kuitenkaan tulko huijatuksi, että Mayn hallituksen kaato juuri nyt olisi ollut hyvä asia, sillä puikkoihin olisi todennäköisesti tullut Corbyn jota jotkut pitävät äärivasemmistolaisena tai vähintäänkin pesunkestävänä sosialistina. Britannia ei todellakaan kaipaa nyt mitään sosialistia joka lopulta kuitenkin tekisi globalistien kanssa jonkin kumman liiton, sillä sosialismin ja globalismin ideologiat eivät nyt niin paljoa poikkea toisistaan. He löytävät lopulta toisensa.

Minun ennusteeni on se, että tänä keväänä näemme Britanniassa jotain mitä emme ole Euroopassa nähneet vuosikymmeniin. Britannian kansa ottaa vallan omiin käsiinsä ja kaataa koko hallinnon ja samaan konkurssiin menee myös kuningashuone. Me tulemme näkemään keltaliivimellakat potenssiin 17 Lontoon kaduilla. Tuntuuko liian utopistiselta? No oletko katsonut Youtubesta miltä näyttää Pariisissa nyt jo kuudetta viikkoa putkeen? Vai etkö tiedä mitä Ranskassa on meneillään? No kannattaisiko joskus käyttää hieman sitä omaa aikaa ja kurkistaa valtamedian sumuverhon taakse miltä ne oikeat uutiset näyttävät?