Espanjassa kuoli koronavirukseen 832 ihmistä vuorokaudessa – maa alkaa saavuttaa Italian uhrilukuja

Täällä Espanjassa tilanne on katastrofaalinen. Pääministeri ilmoitti juuri tiukennuksia liikkumisiin ja maanantaista lähtien kaikki työpaikat pitää olla suljettuina vain välttämättömät toiminnot pidetään yllä. Espanja ja Italia pyysivät aikaisemmin apua EU:lta, mutta Hollanti, Saksa, Itävalta ja Suomi vastustivat EU:n apua näille maille. Suomelta uskomaton päätös, kuka lienee tuon päätöksen takana. Saa nähdä mikä on tilanne, kun Suomi pyytää apua EU:lta. Onko EU vain rahan keruuta varten, mutta kun mailla on oikeasti hätä, niin silloin käännetään selkä avun tarvitsijalle. Kiina on toimittanut viallisia pikatestejä 640 000 testiä, jotka on palautettu takaisin koska tarkkuus on ollut vain 30%. Virus on lähtöisin Kiinasta, mutta nyt Kiinalaisyritykset rahastavat myymällä 500% korkeammalla hinnalla tuotteita maihin joissa tarvitaan suojavälineitä. Espanja on ostanut jo yli 600 miljoonalla Eurolla suojavälineitä nimen omaan Kiinasta.