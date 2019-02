Erotettu FBI-pomo kertoi puheista syrjäyttää presidentti Trump – republikaanijohtaja vaatii totuuden selvittämistä

Mikäli puheet presidentin syrjäyttämisestä pitävät paikkaansa, ne tarkoittavat Lindsey Grahamin mukaan käytännössä vallankaappauksen valmistelua.

Yhdysvalloissa yltyy keskustelu siitä, onko maan hallinnossa ollut pyrkimys syrjäyttää presidentti Donald Trump.

Puheiden keskiössä on FBI:n entisen vt. johtajan Andrew McCaben CBS:lle antama haastattelu. McCabe kertoi tv-kanavalle, että maan varaoikeusministeri Rod Rosenstein oli pohtinut mahdollisuutta syrjäyttää presidentti Trump perustuslain 25. lisäyksen turvin.

Lisäyksen mukaan maan presidentti voidaan erottaa, mikäli hänet katsotaan sopimattomaksi tehtävään. Tällöin maan varapresidentti ottaisi viran haltuun.

Päätös vaatii taakseen tuen varapresidentiltä, yli puolet Yhdysvaltain hallituksen ministereistä sekä kahden kolmasosan määräenemmistön kongressin jäseniltä.

McCaben mukaan Rosenstein keskusteli hänen kanssaan mahdollisuudesta turvautua lisäykseen ja kertoi avoimesti laskevansa "ääniä tai mahdollisia ääniä", jotka olisivat hallituksessa sen takana.

"Käytännössä vallankaappaus"

Yhdysvaltain senaatissa toimivan oikeusasioiden komitean puheenjohtaja, konkarirepublikaani Lindsey Graham on reagoinut McCaben väitteisiin. CBS:n Face the Nation -ohjelman haastattelussa hän sanoi haluavansa kutsua osalliset komitean kuulusteltavaksi:

– FBI:n virkaa tehnyt johtaja syyttää varaoikeusministeriä toimesta, joka käytännössä tarkoittaa vallankaappausta ja presidentin syrjäyttämistä 25. lisäyksen avulla. Varaoikeusministeri kiistää asian. Lupaan järjestää kuulemisen selvittääksemme, kuka kertoo totuuden ja mitä todella tapahtui.

McCabe esiintyi viime viikolla CBS:n 60 Minutes -ajankohtaisohjelmassa. Hän kertoi Rosensteinin esittäneen kommenttinsa toukokuussa 2017 sen jälkeen, kun presidentti Trump oli erottanut FBI-johtaja James Comeyn.

Ohjelmassa McCabe kertasi lyhyttä uraansa FBI:n johdossa. Trump nimitti pitkäaikaisen republikaanin McCaben FBI:n virkaatekeväksi johtajaksi, mutta erotti hänet alle kolme kuukautta myöhemmin elokuussa.

Presidentti syytti aikanaan McCabea epäluotettavaksi; McCabe puolestaan kertoi, että ensitapaamisessaan Trump yritti selvittää uuden johtajan henkilökohtaista uskollisuutta presidenttiä kohtaan.

Varaoikeusministeri kiistää syrjäyttämissuunnitelmat

Rod Rosensteinin ehdotuksesta liikkui tietoja jo viime vuoden puolella.

Syksyllä asiasta uutisoi The New York Times nimettömiin lähteisiin vedoten. McCaben haastattelu on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun suunnitelman kuullut henkilö kommentoi asiaa julkisesti.

Rosenstein on kiistänyt häneen kohdistuvat syytökset.