Erektiolääkettä saaneiden äitien vauvoja kuoli Hollannissa, lääketesti keskeytettiin heti – uudet uhrit yhä mahdollisia

Taas hyvä esimerkki siitä, miten eläinkokeisiin perustuva lääketutkimus voi olla tuhoisaa ihmisellä. Ennen tämänkaltaiseen - ihmisillä tehtävään - tutkimukseen päätymistä, lääkeaineella on tehty valtava määrä vastaavia kokeita eri eläinlajeilla, ja päästäkseen ihmiskoevaiheeseen tulosten täytyy olla tilastollisesti positiivisia. Ongelma vain on, että rotta, koira tai apina ei ole sama kuin ihminen. Lääkeaineet toimivat eri tavoin eri eläinlajeissa ja vasta ihmiskokeessa todellinen vaikutus tulee ilmi. Moni ihmisellä mahdollisesti tehokas lääkeaine on jäänyt kehittämättä kun eläinkokeet eivät ole antaneet positiivista vastetta ja vastaavasti moni lääke osoittautuu lopulta ihmiselle vahingolliseksi. Lääkekehittely on parhaimmillaankin hakuammuntaa.