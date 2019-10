Erdogan uhkaa päästää Eurooppaan miljoonia pakolaisia, jos EU kritisoi Turkin hyökkäystä

Tätä vielä esitettiin ja kovin aktiivisesti, että Turkista tulisi Eu:n jäsen. Esimerkiksi komissaari Olli Rehn ajoi tätä asiaa ja valmisteli sitä Turkin kanssa. Silloin jo tällainen aivan normaali kansalainen kuin minä epäilin todella paljon tätä. Ja miten kävi, ei kai liene tarpeen tässä toistaa, mitä Turkki on saanut aikaan. No, positiivisena ainakin sen, että se on pitänyt pakolaisista huolto miljardeilla, joita Eu on sinne antanut. Olisihan se melkoinen katastrofi, jos Turkki olisi nykyään Eu:n jäsen, kun Eu ei tahdo pärjätä näiden nykyisten jäsenien kanssa. Heille pumpataan rahaa ja he tekevät sillä mitä haluavat. Voiko olla tyhmempää systeemiä kuin tämä Eu:n rahanjako.