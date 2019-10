Erdogan: Turkki ei aio taipua tulitaukoon Koillis-Syyriassa

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ja ulkoministeri Mike Pompeo matkustavat tänään Turkkiin taivuttelemaan Erdogania.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi myöhään tiistaina, että Turkki ei aio koskaan julistaa tulitaukoa Koillis-Syyriaan eikä se aio neuvotella kurdijoukkojen kanssa.

Turkki jatkoi hyökkäystään Syyriassa olevia kurdien YPG-joukkoja vastaan Yhdysvaltain pakotteista huolimatta. Samaan aikaan Venäjän tukemat Syyrian joukot siirtyivät keskeiseen Manbijin kaupunkiin, josta amerikkalaisjoukot olivat lähteneet.

YPG oli keskeinen voima kun Islamilainen valtio (Isis) -järjestö kukistettiin. Ankara näkee YPG:n terroristiryhmänä, joka on liittoutunut Turkin kurdiseparatistien kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina pakotteista Turkille tämän hyökkäyksen vuoksi. Tiistaina Yhdysvallat uhkasi lisäpakotteilla saadakseen Turkin taipumaan tulitaukoon ja pysäyttämään hyökkäyksensä.

"Me emme koskaan julista tulitaukoa"

Azerbaidzhanin Bakusta takaisin kotiin lentänyt Erdogan sanoi kuitenkin toimittajille, että Turkin hyökkäys jatkuu kunnes se saavuttaa tavoitteensa. Hän ei ollut huolissaan pakotteista.

– He kehottavat julistamaan tulitauon. Me emme koskaan julista tulitaukoa, Erdogan sanoi.

– He pakottavat meitä lopettamaan operaation. He ilmoittavat pakotteista. Meidän tavoitteemme on selvä. Me emme ole huolissamme mistään pakotteista, hän sanoi.

Erdoganin kommentit tulivat samaan aikaan kun Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ja ulkoministeri Mike Pompeo valmistautuivat lentämään Turkkiin tavoitteenaan saada aikaan tulitauko.

Venäjä puolestaan varoitti tiistaina, että se ei aio sallia yhteenottoja Turkin ja Syyrian joukkojen välillä.

Trumpin päätös vetää Yhdysvaltain joukot pois Pohjois-Syyriasta teki Turkille mahdolliseksi hyökätä Syyriaan. Samalla Yhdysvaltain vastustajat maailman tuhoisimmassa parhaillaan jatkuvassa sodassa saivat vapaat kädet toimia: Syyrian presidentti Bashar al-Assad venäläisine ja iranilaisine liittolaisineen.

Syyrian armeijan lähettäminen kurdialueille oli voitto Assadille ja Venäjälle antaen näille jalansijan alueille, joille näillä ei juuri ole ollut menemistä kahdeksan vuotta kestäneen sisällissodan aikana.