Epäkohtien esiin nostaminen johti uhkailuun ja potkuihin – uutuuskirja maalaa karua kuvaa Ruotsidemokraattien kulttuurista

Ruotsin toiseksi suurin puolue 22, 4 prosentin kannatuksella. Sdp on vielä prosenttiyksikön verran suurempi 23,6 prosentin kannatuksella. Kannatuksen nousu on ollut nopeaa ruotsidemokraateilla tänä kesänä etenkin. Kauhean vähän heidän linjastaan saa kuitenkin Suomessa lukea. Ois kiva tietää mitä naapurimaassa tapahtuu, tehkääpä Kalevaan teemanumero ruotsista tai edes laaja juttu missä tätäkin ruotsi demokraattien nousua avattaisiin, ihan on oltu uutispimennossa ruotsin suhteen.