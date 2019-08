Englannissa tuhannet ihmiset pakenivat kodeistaan: romahtamisvaarassa oleva pato uhkaa huuhtoa pikkukaupungin mukanaan

Englannissa äärimmäiset sääilmiöt seuraavat toistaan: muutaman viikon aikana maan helle-ennätys on mennyt rikki, voimakkaat rankkasateet ovat aiheuttaneet tuhoisia tulvia, maata ovat piinanneet ukkosmyrskyt ja taivaalta on satanut hillosipulin kokoisia rakeita.

Whaley Bridgen pikkukaupunki Englannin keskiosissa hiljeni torstaina. Poliisi evakuoi tuhansia pikkukaupungin asukkaita Derbyshiren maakunnassa vakavan tulvavaaran takia.

Whaley Bridge sijaitsee Toddbrookin tekojärven alapuolella. Torstaina padon taakse varastoitu vesi uhkasi syöksyä kohti kaupunkia, koska padon seinämä vaurioitui jatkuvien rankkasateiden seurauksena. Seinämän sortuminen vapauttaisi valtavan vesimassan, joka voisi jättää koko kaupungin alleen. Britannian tulvavaarakartan mukaan vapautuva vesi voisi nousta jopa kahden metrin korkeuteen.

Viranomaisilla on kiire estää padon romahtaminen. Perjantaina apuun saapui helikopteri, joka kuljetti hiekkasäkkejä sillan seinämän tueksi. Asiantuntijat arvioivat BBC:n mukaan perjantaina, että seuraavat kaksi päivää ovat padon kannalta kriittisiä. Voi kuitenkin viedä päiviä tai jopa viikkoja ennen kuin pato on taas täysin turvallinen.

Asukkaat voivat joutua viettämään useita päiviä evakossa.

Viranomaiset ovat varoittaneet hengenvaarasta: he pelkäävät, että kaupungin läpi virtaavan Goyt-joen pinta nousee.

Joen tuntumassa asuva Anne Muskett kertoi brittilehti The Guardianille surevansa ystävänsä kissaa, joka oli hänellä hoidossa. Poliisi ei antanut Muskettille lupaa palata kotiin hakemaan kissaa. Muskettin ystävä Marella Cairns oli villaostoksilla kuullessaan uutisesta. Hän ehti napata mukaansa Bo- ja Pip-koiransa, lääkkeitä ja neuletyönsä – "eli kaiken tärkeän".

Ennen tämänviikkoisia rankkasateita ja kovia ukkosmyrskyjä Britannia hikoili muun Euroopan tapaan helteessä.

– Totta kai tämä äärimmäinen sää on todiste ilmastonmuutoksesta. Meillä ei ole koskaan ollut tällaista säätä, Cairns kertoi The Guardianille.

Tuhannet joutuivat jättämään kotinsa kiireesti

Ensimmäisten mediatietojen mukaan kaikki kaupungin 6 500 asukasta pyrittiin kokoamaan turvaan paikalliseen kouluun. Myöhemmin BBC kertoi, että padon "välittömässä vaikutuksessa" olevilla alueilla asuvat siirrettiin väliaikaisena majoituspaikkana toimineesta koulusta yöksi hotelliin.

Poliisi on kehottanut noin 1500 henkilöä jättämään kotinsa. Poliisin mukaan 11 perhettä kieltäytyi jättämästä kotejaan.

Twitterissä levisi torstaina ja perjantaina kuvia Whaley Bridgen hiljentyneistä kaduista. Tiet ja kaupat oli suljettu, eikä ihmisiä näkynyt missään. Eräs paikallaolija kertoi kaupungin muuttuneen "aavekaupungiksi".

Ihmiset joutuivat jättämään kotinsa vain muutaman minuutin varoitusajalla. Aikaa pakkaamiseen ei ollut, joten he ehtivät ottaa mukaansa vain lemmikit ja tarvitsemansa lääkkeet. The Guardianin mukaan kaikki eivät ennättäneet pukea edes takkia ylleen. Sateen hakatessa koulun ikkunoihin ihmiset tuijottivat kotikaupunkinsa tilannetta tv-uutisista ja söivät voileipiä.

Osa sai tiedon tulvavaarasta uutisten välityksellä. Poliisi on kehottanut muualla olevia ihmisiä pysyttelemään poissa, mutta jotkut kiirehtivät töistä kotiin vain huomatakseen, etteivät he pääse palaamaan koteihinsa.

Ennätyshelteitä ja jättiläisrakeita

Rankkasateet ovat kuluneen viikon aikana aiheuttaneet tulvia eri puolilla Pohjois-Englantia. Alueella on voimassa useita tulvavaroituksia.

Kovia sateita ja niiden aiheuttamia tulvia edelsivät ennätykselliset helteet. Maanantaina Britannian meteorologinen laitos vahvisti, että Britannian uusi lämpötilaennätys on nyt asetettu 38,7 asteeseen. Edellinen ennätys oli vuodelta 2003.

Helteitä seurasi uskomaton sademäärä. Britannian meteorologisen laitoksen mukaan keskiviikkona vettä satoi jopa viisi senttiä tunnin aikana. BBC:n mukaan joissain osissa Englantia vettä satoi vuorokauden aikana lähes kuukauden edestä. Tiistaina Yorkshiren Riponissa asuva paikallinen asukas jakoi kuvan hillosipulin kokoisesta rakeesta. Hänen mukaansa valtavat rakeet olivat moukaroineet hänen autoaan tiistaina iltapäivällä.

Keskiviikosta lähtien tulvat ovat huuhtoneet mukanaan siltoja ja taloja eripuolilla Keski- ja Pohjois-Englantia. Lisäksi teitä on suljettu, ja tulvat ovat aiheuttaneet ongelmia raideliikenteeseen. Yorkshiressä Englannin pohjoisosassa tulvat huuhtoivat mukanaan sillan, jonka kautta maantiepyöräilyn MM-reitin oli tarkoitus kulkea. Syyskuun lopussa järjestettävän kilpailun reittiä joudutaan nyt luultavasti muuttamaan.

BBC kertoo, että Yorkshire Dalen alueella veden varaan joutuneita lemmikkejä on hukkunut ja karjaa kadonnut. Lisäksi kiinteistöille ja yrityksille on aiheutunut mittavia vahinkoja. Poliisi on kehottanut ihmisiä välttämään tulvivia jokia ja ajamista tai kävelemistä tulvivien teiden yli.