Emmanuel Macron lupasi korottaa minimipalkkoja rauhoittaakseen keltaliivien kapinaa

Ei lopu keltaliivien protestit 100 euron almuihin, rengasbunkkereita joita on nyt jokaisen kaupungin sisääntuloväylillä ei pureta, lauantain protestit jatkuvat. Keltaliivit ajavat mm. suoraa kansanvaltaa ja siihen poliitikkojen mafia ei taivu, joten edessä on pitkään jatkuvat levottomuudet. Suomessakin on miljoona köyhää, saa nähdä koska aktivoituvat.