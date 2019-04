Egypti äänestää perustuslain muutoksista maanantaihin asti ristiriitaisissa tunnelmissa

Hyvä ymmärtää hieman taustoja, niin saa paremman kuvan mitä on tapahtumassa Egyptissä. Arabikevät eli Muslimiveljeskunnan vallankaappaus ympäri Lähi-itää oli eittämättä Obaman ja hänen globalisti-ystäviensä tukema ellei järjestämä operaatio. Useissa maissa todellakin vaihtui valta ja samaan aikaan syntyi Isis. Se mitä globalistit olivat suunnitelleet ihmiskunnalle, on sellaista mitä ei pysty edes kirjoittamaan, mutta voitte toki kuvitella.

Al-Sisi on hyvien tyyppien tukema presidentti ja on palauttanut vallan Egyptin kansalle ja tuhonnut terroristit sekä viheliäiset globalistit. Al-Sisi on Trumpin ja Putinin liittolainen. Al-Sisi tulee saamaan jatkokautensa, sillä kansa rakastaa häntä samoin kuin Putinia Venäjällä. Globalistien valheet eivät kansaan tehoa ja ainahan tuo virsi on sama kuten tässäkin uutisessa. Aivan kuin olisi copy-paste jostain Putinin tai Trumpin vastaisesta propagandasta.

Lähi-itään on tulossa rauha ja myös koko maailmaan on tulossa rauha. On ensisijaisen tärkeää, että Egyptissä on nimenomaan Al-Sisi joka on rauhan mies ja tulee tukemaan Trumpin hieman myöhemmin esittämää rauhaa Israelin ja Palestiinan välillä.

Trumpilla ja Syyrialla oli salainen sopimus siitä, että kun Trump on tuhonnut Isiksen ja vapauttanut Syyrian globalisteista, niin Trump voi julistaa Golanin kukkulat Israelille ja Syyria ei vastusta. No vastustiko? Ei vastustanut ei, sillä Trumpilla oli diili. Vastaavasti Israel tulee antamaan Palestiinalle merkittävän maa-alueen etelästä ja Al-Sisi tukee hanketta lounaisrajalla. Kyseessä on maailman historian ultimaattisin diili minkä Trump on siellä valmistellut ja lähes kaikki siirrot ovat jo valmiina ultimaattumia varten.