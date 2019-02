Edustajainhuone tyrmäsi Trumpin hätätilan – kolmetoista republikaaniakin äänesti vastaan

Jatkossa presidentti saattaa turvautua ensimmäistä kertaa veto-oikeuteensa.

Tänään Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa Vietnamissa illastava presidentti Donald Trump ei saanut kotimaassa kannatusta hätätilajulistukselleen. Asiasta äänestänyt edustajainhuone tyrmäsi sen äänin 245-182.

Tulos oli odotettu, sillä demokraateilla on edustajainhuoneessa enemmistö. Samaan rintamaan liittyi kuitenkin nyt kolmetoista edustajaa Trumpin omasta puolueesta eli republikaaneista.

Senaatissa republikaaneilla on enemmistö. Senkin on määrä äänestää Trumpin päätöksestä. Tulos on epävarmempi, sillä enemmistön rintama ei ole yhtenäinen. Muutama republikaanisenaattori aikoo asettua hätätilaa vastaan.

Donald Trump julisti hätätilan 15. helmikuuta. Hänen mukaan Yhdysvaltojen eteläisellä rajalla on meneillään massiivinen kansallinen kriisi, joka johtuu Meksikosta maahan pyrkivistä laittomista siirtolaisista. Presidentin mukaan mukana on joukoittain rikollisia.

Sekä demokraatit että osa republikaaneista on kiistänyt sekä kriisin olemassaolon että hätätilan tarpeen. Trumpin on todettu käyttävän hätätilaa vain verukkeena, jolla lunastaa vaalilupauksensa muurin rakentamisesta Meksikon vastaiselle rajalle.

Kongressi ei ole suostunut myöntämään hankkeeseen Trumpin vaatimaa yli viittä miljardia dollaria. Hätätilan avulla presidentti uskoo kuitenkin voivansa ottaa ohjat omiin käsiinsä ja siirtää tarkoitukseen muun muassa puolustusmäärärahoja.

Jos myös senaatti äänestää hätätilajulistusta vastaan, Trump on uhannut käyttää veto-oikeuttaan ensimmäistä kertaa. Veto kumoutuu vain, jos kaksi kolmasosaa kongressista äänestää sitä vastaan.

Presidentillisestä hätätilapäätöksestä on aloitettu Yhdysvalloissa myös oikeusprosesseja.