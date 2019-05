Edes Venäjä ei kiinnostunut eurovaaleista – laajasta hybridivaikuttamisesta ei ole toistaiseksi näyttöä

Suomalainen Matti Saarelainen johtaa Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskusta ensi syksyyn saakka. Keskus on saattanut ainakin osin onnistua työssään.

Venäjä yrittää vaikuttaa EU-parlamenttivaaleihin muun muassa levittämällä valeuutisia ja kaikin keinoin tukemalla unionia hajauttavia äärioikeistolaisia voimia. Tämä oli yleinen käsitys ennen 26. toukokuuta pidettyjä vaaleja.

Merkittävästä ja laajamittaisesta ulkopuolisesta hybridivaikuttamisesta ei kuitenkaan ole löytynyt merkkejä ainakaan toistaiseksi.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen suomalainen johtaja Matti Saarelainen kertoo, ettei keskus tehnyt eurovaaliseurantaa maatasolla.

– Seurantaa tekivät kansalliset toimijat, joita me lähinnä koulutimme. Ainakaan vielä sieltä ei ole tullut raportteja tai yhteenvetoja seurannan tuloksista, Saarelainen toteaa.

– Suomen eduskuntavaalien yhteydessä ei havaittu mitään merkittävää. Tosin niiden yhteydessä roolinamme oli lähinnä pitää asiaa esillä, kertoa, että ulkopuolista vaikuttamista voi tapahtua. Suomen viranomaiset olivat kyllä valmistautuneet asiaan hyvin.

Saarelainen siirtyy syksyllä Suojelupoliisiin

Matti Saarelainen jättää nykyisen tehtävänsä lokakuun alussa. Hän siirtyy uusiin tehtäviin Suojelupoliisiin.

Hybridiosaamiskeskukseen rekrytoidaan nyt uutta johtajaa avoimella haulla. Yhtenä mahdollisena hakijana pidetään Markku Mantilaa, joka toimii tällä hetkellä Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikönpäällikkönä.

Aikaisemmin Mantila on toiminut muun muassa valtioneuvoston viestintäjohtajana sekä päätoimittajana Kalevassa ja Pohjalaisessa.

Trollit eivät ole silti toimettomia

Europarlamenttivaaleihin liittyviä ulkopuolisia vaikutusyrityksiä on käsitellyt muiden muassa kansainvälinen talousuutismedia Quartz laajassa analyysissaan. Sen otsikkona on "Edes Venäjä ei kiinnostunut".

Lähteenä Quartz on käyttänyt muiden muassa brittiläistä Giles Portmania, joka johtaa Venäjän vaikuttamisyrityksiin keskittyvää EU-työryhmää. Portmanin mukaan Kremlin myyräntyö on ollut "vähemmän sensaatiomaista" kuin Euroopan aikaisempien vaalien yhteydessä.

Toimettomina trollit eivät kuitenkaan ole olleet. The New York Timesin mukaan venäläislähtöiset verkkosivustot ja some-profiilit syöttävät länteen edelleen valeuutisia ja ärsykkeitä. Niiden tavoitteena on vahvistaa Euroopan kansallismielisiä voimia sekä aiheuttaa eripuraa ja epäluuloa.

Sama pätee RT:n ja Sputnikin kaltaisten Venäjän valtion omistamien uutiskanavien painotuksiin.

Onko Venäjä saanut jo prosessin liikkeelle?

Quartz listaa analyysissaan mahdollisia syitä Venäjän oletettua vähempään aktiivisuuteen.

Yksi saattaa olla Matti Saarelaisen johtaman hybridiosaamiskeskuksen kaltaisten toimijoiden onnistuminen tehtävässään. Kenties eurooppalaiset torjuntatoimet ovat ainakin osittain tepsineet. Myös Facebook ja Twitter ovat aktivoituneet asiattomana pitämänsä materiaalin karsinnassa.

Toinen potentiaalinen pääsyy voi olla EU-vaalien yleinen kiinnostamattomuus ja kolmas se, ettei Venäjän enää tarvitse olla yhtä toimelias kuin ennen.

Kremlissä on ehkä päätelty, että prosessi on jo saatu liikkeelle: populistiset ja kansallismieliset oikeistovoimat ovat alkaneet itse hajottaa Eurooppaa ja Euroopan unionia.